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    划獨木舟突變天翻船！海洋大學31師生獲救

    海大學生今天在海上練獨木舟，遭風浪襲擊落海，師生都安全上岸。（記者盧賢秀翻攝）（記者盧賢秀攝）

    海大學生今天在海上練獨木舟，遭風浪襲擊落海，師生都安全上岸。（記者盧賢秀翻攝）（記者盧賢秀攝）

    2025/05/24 12:21

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市今天上午變天，海上突然風浪驟起，國立台灣海洋大學師生在八斗子漁港外進行獨木舟訓練，造成翻船5名學生落海，經附近漁船、消防、海巡人員前往，31名師生都全數安全獲救，經歷一場海上驚魂記。

    消防局接獲消息指出，海大學生在八斗子外港練習獨木舟，因大浪翻覆，當時約有30多名學生在海上，先有5名學生落海，陸續約有20多人落海。

    消防人員表示，附近有漁船將5名落海學生救起載回，因海風浪較大，救生艇不適合前往，漁船將學生救上船並送到海大的貯木池，其他學生被救起，划獨木舟回到小艇碼頭，有的在碧砂漁港跟八斗子漁港上岸，共31名師生全部平安。

    海大副校長冉繁華表示，獨木舟是海大大學部課程，因氣候變化改到今天出海練習，一出海後氣候突然變天，學生沿著海岸划，確定31位師生都上岸。

    學生說，今天上午從海大小貯木池出發往深澳漁港方向划行，沒想到在八斗子漁港外突然變天，下大雨，一陣大風和大浪襲來，有的學生翻船，學生都有穿救生衣，有的翻船後立即回到獨木舟上，有的漂走了被漁船救起，歷經一場海上驚魂記。

    海大學生今天在海上練獨木舟，遭風浪襲擊落海，師生都安全上岸。（記者盧賢秀翻攝）（記者盧賢秀攝）

    海大學生今天在海上練獨木舟，遭風浪襲擊落海，師生都安全上岸。（記者盧賢秀翻攝）（記者盧賢秀攝）

    海大學生今天在海上練獨木舟，遭風浪襲擊落海，師生都安全上岸。（記者盧賢秀攝）

    海大學生今天在海上練獨木舟，遭風浪襲擊落海，師生都安全上岸。（記者盧賢秀攝）

    海大學生今天在海上練獨木舟，遭風浪襲擊落海，師生都安全上岸。（記者盧賢秀攝）

    海大學生今天在海上練獨木舟，遭風浪襲擊落海，師生都安全上岸。（記者盧賢秀攝）

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