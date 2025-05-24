自泰空運2公斤大麻來台，收貨人疑遭冒名獲判無罪。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/24 12:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳男被檢方起訴從泰國私運2公斤大麻來台，陳男大聲喊冤，新竹地院審理發現，陳男的手機與門號先前都轉賣他人，其尿液也無大麻反應，證據無法證明陳男與運毒有關，判決陳男無罪。

檢方起訴指控，前年7月陳男以不詳方式聯繫境外大麻賣家訂購大麻煙草，自泰國將大麻煙草輸入及私運進入我國境內。台北關查緝人員察覺該包裹有異，先予搜索及扣押，並發現內容物疑似大麻煙草4包（毛重共計2.25公斤），乃通報法務部調查局，且經法務部調查局驗出含第二級毒品大麻成分，再由新竹市調查站持搜索票至陳男住處搜索，扣得殘留FM2粉末杯子1組、針筒6支、注射用水8個、夾鏈袋25個、海洛因粉末2包。

請繼續往下閱讀...

陳男堅詞否認運輸毒品及私運管制物品進口犯行，辯稱起訴書所載犯行不是他做的，他當時缺錢，看到網路上門號換現金，申辦手機門號後即以1萬元轉賣他人使用，因為辦月租型門號要預繳電話費，他向人借錢預繳1500元，將門號交給他人時，還有交身分證影本即身分證字號、出生年月日、姓名、地址等個資，對方說要與客服聯繫用、要核對資料；他不知道購買大麻的人為何要填寫他的姓名、住址及電話，後來他擔心別人拿他的門號去做詐騙或壞事，所以於112年7月13日打電話掛失門號。

法官調查，該門號雖係被告於112年6月21日申辦，然本案確實無法排除，陳男於申辦後即將該門號SIM卡售予他人使用，訂購者聯繫境外大麻賣家訂購大麻煙草當時，手機門號就有可能不是陳男使用，能否以本案郵包申報單所載收貨人電話號碼為該門號，就認為大麻是陳男聯繫境外賣家訂購，已有疑慮。

經採集被告尿液送檢，鑑驗結果呈甲基安非他命、嗎啡、可待因陽性反應，大麻代謝物則為陰性反應。

此外本案並未查獲被告與他人間有關本案郵包或大麻的聯繫資料，難以認定被告曾在知悉本案郵包內含有大麻情形下，提供其姓名、地址及手機門號供他人使用，或受託收受本案郵包，自無從單憑本案郵包申報單上所載收貨人姓名、地址及電話與被告有關，遽認被告確有運輸第二級毒品及私運管制物品進口的行為。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法