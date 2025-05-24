自撞濱海公路護欄墜落10多米邊坡 大貨車駕駛命大獲救

大貨車自撞墜落於礁岩上。（民眾提供）

2025/05/24 12:22

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台2線濱海公路宜蘭石城段今天凌晨發生1起自撞車禍，42歲劉姓大貨車駕駛，疑似一時分神自撞護欄後，連人帶車墜落10多公尺深的海岸邊坡，所幸僅受輕傷、意識清楚，經警消救援上岸送醫無礙，詳細車禍原因尚待警方釐清。

42歲劉姓大貨車駕駛，今天凌晨約2點半駕車行駛於濱海公路114公里處，未料突然衝出路肩，開上自行車道後再撞破護欄墜落至礁岩上，路過駕駛發現緊急報案，警消獲報到場，立即下切邊坡將駕駛救出。

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劉男獲救後，警消以擔架抬送方式，將他徒步搬運回路面，後由救護人員送往陽明交通大學附設醫院治療，對於事故發生經過無法說明，僅稱「連自己也搞不清楚為什麼會開下去！」回神後已經被卡在車裡，四周相當漆黑。

劉男疑似分神導致自撞墜落邊坡，酒測值為0，墜毀貨車後續將由劉男聯繫所屬公司吊掛清運處理，至於護欄毀損部分，交由公路局維修，詳細車禍原因待警方釐清，並呼籲用路人夜間行車切勿疲勞駕駛。

警消將受傷的大貨車司機抬運上路面。（民眾提供）

濱海公路石城段護欄遭大貨車撞毀。（民眾提供）

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