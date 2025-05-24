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    首頁　>　社會

    台中男瞎稱「夢遊」辱罵衝撞警員 嗆警一句話被法官打臉

    楊男辯稱辱罵與衝撞警察是自己夢遊，台中地方法院卻認為他還能嗆聲警察「我會告你」，顯然非夢遊，判處楊男拘役40日。（記者張瑞楨攝）

    楊男辯稱辱罵與衝撞警察是自己夢遊，台中地方法院卻認為他還能嗆聲警察「我會告你」，顯然非夢遊，判處楊男拘役40日。（記者張瑞楨攝）

    2025/05/24 11:54

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市楊姓男子去年（2024年）騎自行車於中市烏日區違規左轉，被林姓員警攔下，他先辱罵髒話，又牽自行車衝撞員警，導致員警手腳擦挫傷，台中地方法院審理時，他卻說當時夢遊症發作，他是被警察過肩摔之後才清醒，法官勘驗警方密錄器畫面，卻發現他還能嗆警察「我會告你」，這並非夢遊，依妨害公務執行罪判處拘役40日，可易科罰金與上訴。

    判決書指出，楊男去年（2024年）12月20日傍晚，騎自行車於中市烏日區中山路違規左轉時，被台中市警察局烏日分局烏日派出所林姓警員攔檢，楊男心生不滿，辱罵林員「你他X的雞X」，經林員制止，楊男又牽動自行車衝撞林員，導致林員受有右側小腿擦挫傷、左側小指擦挫傷、左手挫傷傷害（傷害罪未告訴）。

    台中地方法院審理時，楊男全盤否認犯行，他辯稱自己當時夢遊，他有夢遊症，不太記得發生何事，是警察對他過肩摔，他被摔了才清醒，醒來之後才詫異發現，他自己人在烏日區。

    法官卻認為，警方錄影顯示，楊男被林員攔查時，曾揚言「你（員警）把我拉倒，我會告你」等語，可知楊男明確知道自己當時騎乘自行車，因違規被警攔檢盤查，顯見他不是夢遊症發作，夢遊之說是卸責之詞，不足採信，依妨害公務執行罪判處拘役40日，可易科罰金4萬元與上訴。

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