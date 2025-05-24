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    天外飛來輪胎連砸2車 雄警開罰1000至6000元

    天外飛來輪胎，連砸2車受損，所幸未釀成傷亡，警方開罰許男1千至6千元。（讀者提供）

    天外飛來輪胎，連砸2車受損，所幸未釀成傷亡，警方開罰許男1千至6千元。（讀者提供）

    2025/05/24 11:38

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕天外飛來輪胎連砸2車受損！許姓男子駕駛曳引車行經台88線快速公路，突然左前輪胎脫落彈跳至對向車道鳳山交流道附近，先砸中林男轎車車頂、再砸中洪男休旅車引擎蓋，恐怖輪胎嚇壞駕駛人，所幸未釀成傷亡，警方今天開罰許男1千至6千元。

    警方調查，許姓男子（28歲）昨晚駕駛一輛曳引車，沿著台88線快速公路高雄往屏東方向行駛，不料途經東向3公里處突然左前輪胎脫落，彈跳至對向車道鳳山交流道附近。

    適逢林姓男子（50歲）駕駛轎車行經，赫見天外飛來輪胎趕緊停車，但仍被輪胎砸中車頂，輪胎再反彈砸中林車後方由洪男（43歲）駕駛的休旅車引擎蓋，所幸未釀成傷亡。

    警方據報到場處理，對3名駕駛實施酒測，3人酒測值均為0，初步肇事原因研判為許男車體零件脫落，違反道路交通管理處罰條例30-1條，處以1000元至6000元罰鍰，詳細肇事原因由交通大隊進一步判定。

    警方調查，許男稱準備剛好要去保養車輛，對於輪胎為何脫落未多加解釋；鳳山警分局呼籲民眾駕駛行車上路，應事先做好車輛保養及檢查，以維護行車安全。

    天外飛來輪胎，連砸2車受損。（讀者提供）

    天外飛來輪胎，連砸2車受損。（讀者提供）

    天外飛來輪胎，連砸2車受損。（讀者提供）

    天外飛來輪胎，連砸2車受損。（讀者提供）

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