台中男網友問「爺爺留下老鷹標本值多少？」 警搜索驚見保育動物標本一批

曹男臉書詢問網友，日據時代爺爺留下的標本值多少？警方循線查獲曹男與林女違法販售保育動物標本，圖為保育動物黃喉貂本尊，與本案無關。（太平山遊樂區提供）

2025/05/24 11:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市曹姓男子於2023年間，發現南投縣林姓女子經營的「動物標本工作室」，有一批東方蜂鷹、黃喉貂等野生保育動物的標本，他於臉書中留言問網友，「日據時代！爺爺留下的老鷹標本。完美無缺！想問大家如果轉讓可值多少」，得知市價後，向林女以5萬元購入這一批標本，卻被警方發現搜索查扣，還循線查到林女身上，台中地方法院認為兩人坦承犯行，依違反野生動物保護法，判處曹男7月、林女8月徒刑，各緩刑2年，條件是支付公庫各6萬與4萬元，可上訴。

判決書指出，林女是南投縣一家「動物標本工作室」負責人，她與曹男均明知東方蜂鷹、大冠鷲、台灣穿山甲、鳳頭蒼鷹及黃喉貂等保育類野生動物，是行政院農業部依野生動物保育法公告的珍貴稀有（第二級）、其他應予保育（第三級）保育類野生動物。

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曹男發現林女的工作室有販售「東方蜂鷹」標本訊息，他在2023年10月5日於臉書「各類標本買賣、交流平臺」群組內，公開發布貼文「日據時代！爺爺留下的老鷹標本。完美無缺！想問大家如果轉讓可值多少」，並於貼文中附上「東方蜂鷹」標本照片，公開販售照片「東方蜂鷹」的保育類野生動物標本。

曹男向網友獲得此標本的行情後，即於同年11月3日到工作室，向林女購買東方蜂鷹、大冠鷲、臺灣穿山甲、鳳頭蒼鷹及黃喉貂標本，價格共計5萬元，警方同年11月24日上午10時許，持搜索票到曹男位於台中市住處搜索，扣得上述標本一批。

台中地方法院審理認為，兩人一時失慮觸法，犯後均已坦承犯行，尚有悔悟之心，應能知所警惕，無再犯之虞，依野生動物保育法的「非法販賣保育類野生動物產製品罪」，判處林女8月徒刑，緩刑2年，條件是向公庫支付6萬元，未扣案的犯罪所得5萬元沒收，曹男依同法的「意圖販賣而展示保育類野生動物產製品罪」，判處徒刑7月，緩刑2年，條件是支付公庫4萬元，扣案的標本沒收，可上訴。

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