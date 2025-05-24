高雄女路口撞車肇逃 警逮人再加1條酒駕

右彎轎車未禮讓左彎轎車，雙方在路口發生碰撞。（民眾提供）

2025/05/24 10:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區民族一路與建口路口，今（24）日上午6點半左右發生2車碰撞、肇逃車禍，王女（27歲）開車於路口右轉，未禮讓蘇男（54歲）駕駛的左轉車，雙方在路口碰撞，但王女卻未停車直接肇逃駛離，事發1個半小時後被警方通知到案，酒測值仍有0.41超標。

據了解，酒駕肇逃的王女與友人通宵聚會飲酒，直到清晨才散場，上午6點半多駕駛轎車沿民族一路往北，至建工路口欲右轉時，對向蘇男駕駛轎車欲左轉建口路，雙方同時轉彎互未禮讓，因而發生擦撞，但王女在車禍發生後，因酒駕心虛而肇逃。

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三民二分局民族所指出，警方獲報到場處理，現場無人受傷，經調閱沿線監視器掌握涉案車輛，王女約上午8點左右到案，坦承因有喝酒擔心被發現才會駛離，於事發後近1個半小時酒測值為每公升0.41毫克。

警方初步研判，王女開車右轉彎時未禮讓左轉彎車輛先行，另肇事後未停留現場逕行駛離，違反道路交通管理處罰條例第62條1項，可處1000元至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月；酒駕情形違反道路交通管理處罰條例第35條1項1款，可處3萬元至12萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1至2年，全案依公共危險移送高雄地檢署偵辦並依規定製單舉發，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

左彎轎車與右彎轎車發生碰撞，右前車頭有明顯擦撞痕跡，讓車主相當心痛，未料對方駕駛卻肇逃。（民眾提供）

王女酒駕發生事故卻肇逃，不僅要被開罰，也被警方依法送辦。（民眾提供）

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