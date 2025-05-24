小吃店老闆招攬少女陪酒獲輕判 上訴惹怒法官被撤銷緩刑

吳姓小吃部老闆收容兩名未成年少女坐檯陪酒，一審被法官輕判緩刑，他不服上訴惹怒法官被撤銷緩刑處分。（情境照）

2025/05/24 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子開小吃部，他透過友人「阿哲」介紹，收容兩位未成年逃家少女，並安排她們到小吃部陪客人喝酒賺生活費，吳男被逮後原本坦承犯行，一審被法官輕判徒刑3月，另宣告緩刑2年讓他不用去坐牢，但吳不服上訴惹怒二審法官，法官認為他危害社會善良風俗，扭曲少年價值觀，撤銷他的緩刑處分。

判決指出，16歲少女小美（化名）和17歲少女小花（化名）相約逃家，兩人在外流浪一陣子後花光身上的錢，走投無路的兩人向友人「阿哲」求助，「阿哲」介紹他們到三民區找開小吃部的吳姓男子；吳男同意收容兩名少女，但要求他們每天要付100元的房租，兩人身上沒錢，吳男提議可以去陪客人喝酒賺小費。

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兩少女同意，陪客人喝了一個多月的酒，後來被家人找回後，警方發現他們竟是透過陪酒方式賺生活費，因此依違反兒少法逮捕吳男送辦；高雄地方法院審理時，吳男坦承犯行，法官認為他一時失慮，經偵查及科刑判決教訓後，當能知所警惕，應無再犯之虞，依意圖營利而容留使少年坐檯陪酒罪判徒刑3月，另宣告緩刑2年，並向公庫支付3萬元。

但吳男不服提出上訴，直接惹怒二審法官，認為他危害社會善良風俗，扭曲少年價值觀，為促使吳男正視國家法律及兒少法益的重要性，應有實際接受刑罰執行以收警惕制裁效果的必要，不宜宣告緩刑，因此撤銷他的緩刑宣判，全案定讞。

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