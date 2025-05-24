真慘？綠帽夫控小王與人妻偷情100次 法院僅判賠8000元

張男指控黃男與人妻上床100次，索賠每次8000元共80萬元，但法院僅認定1次，判決賠償8000元確定。（情境照）

2025/05/24 10:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣張姓男子於去年（2024年）發現妻子與黃姓男子，有相約到汽車旅館的訊息，妻子事後還向黃男抱怨自己月經遲到、黃男沒有戴套，張妻承認與黃男以每月2次頻率發生性關係，時間長達4年，約發生100次性關係，戴綠帽的張男怒告黃男，以每次8000元計算，索賠100次共80萬元，不料，法官卻認為張男提出的證據，只能證明兩人發生1次性關係，其餘99次，張妻都說不記得了，據此判決黃男應賠償8000元，全案確定。

判決書指出，張男向彰化地方法院提起民事訴訟，他主張妻子手機內，與黃男於2023年12月25日至26日，有相約到汽車旅館的對話，包括「明天、見」、「出發、到了」，張妻於去年（2024年）1月17日，還傳訊息告訴黃男，「我再等幾天看看月經有沒有來」、「叫你帶（戴）套」，黃男答覆「如果中（懷孕），你有什麼想法」，顯示兩人於2023年12月26日見面到汽車旅館發生性行為。

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張男強調，妻子坦承與黃男透過交友軟體認識，雖未交往，但自2019年11月起至2023年12月26日止，以每月2次頻率，兩人於汽車旅館發生性行為，共計100次，他主張黃男每一次侵害他的配偶權，應賠償8000元，100次共計80萬元。

黃男答辯說，張男沒有提出他與張妻發生性行為的證據，他也多次向張妻強調，須確認張妻與張男的關係（是否離婚）才有下一步行為，兩人並未逾越朋友分際，聲明張男之訴駁回。

彰化地院一審認為，黃男與張妻於2023年12月26日在汽車旅館發生性行為，張妻到庭具結證述為真，但張男主張還有99次性行為，張妻卻對發生時間及地點都不復記憶，且張妻與黃男也沒有討論其他性行為次數的訊息內容，張男主張妻子與黃男另有99次性行為，此說不足採信，只能認定兩人有一次性關係，張男索賠1次8000元，一審據此判決黃男應賠償張男8000元。

張男上訴二審，主張黃男與張妻尚有99次性行為，應再賠償他79萬2000元（每次8000元），黃男答辯說，張男沒有提出99次的證據，高等法院台中分院駁回張男上訴，全案確定。

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