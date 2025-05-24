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    聽到兒女喊陌生男子「爸爸」 人妻偷吃不認錯瞎扯：小孩自願的

    高姓男子發現妻子與陌生男子互動頻繁，兒女還喊對方「爸爸」，派人蒐證果然找到出軌證據。（情境照）

    高姓男子發現妻子與陌生男子互動頻繁，兒女還喊對方「爸爸」，派人蒐證果然找到出軌證據。（情境照）

    2025/05/24 10:06

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高姓男子與妻子李女結婚12年，高男發現自己一雙兒女竟喊洪姓男子「爸爸」，高男氣炸私下派人蒐證，找到李女與洪男互動親密的證據，他翻牌與李女離婚，並向李、洪兩人求償200萬元，李、洪雖否認偷情，但法官認為他們會互相摸大腿、拍屁股，已逾越正常男女交往分際，判他們應賠10萬元。

    判決指出，高男與李女結婚後，夫妻因工作原因分隔南北兩地，但兩人陸續生下一對兒女，2023年間，高男懷疑李女出軌，私下派人蒐證後，發現李女不但與洪姓男子互動頻繁，連一對未成年的兒女都開始喊洪男「爸爸」，高男氣炸，寄存證信函要求李女出面協商，但李男未現身，兩人最後鬧到離婚收場。

    高男認為自己婚姻被洪男介入導致破滅，向李、洪兩人提告求償200萬元，高雄地方法院審理時，李女否認出軌，辯稱她與洪男是社區施作工程時認識，但僅為一般朋友關係，前夫與孩子親子關係不佳，兒子還因此接受22次個別兒童心理治療，他看兒子和洪男相處融洽，認為小孩子成長過程中應有男性長輩指導，原本是認洪男當「乾爹」，但後來雙方熟悉後，兒子主動改口叫「爸爸」，女兒才會跟著哥哥喊。

    洪男也否認介入李女婚姻，強調兩人是普通朋友，沒有暖昧；但法官根據高男提出的事證，發現李女不但和洪男有親密的身體接觸，洪男的女兒也叫李女「媽咪」，兩人還討論過懷孕的話題，可見李、洪兩人確有逾越男女分際不當交往情形，因此依侵害程度，判他們應賠10萬元，可上訴。

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