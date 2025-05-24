男子奔向台中大安海域 海巡人員及時救援

海巡人員將男子救援上岸。（民眾提供）

2025/05/24 09:44

〔記者張軒哲／台中報導〕連日高溫，昨（23）日台中市大安濱海樂園不平靜，昨日下午先發生6名民眾戲水受困沙洲，緊急救援上岸。昨日傍晚，一名年輕男子疑因情緒不穩，往海域深處走去。隨後警消獲報趕抵現場，救難人員順利將男子拉上岸，送往大甲光田醫院就診。

海巡署中部分署今日指出，昨日傍晚溫寮安檢所接獲民眾報案，立即派遺人力投入協尋，同步通報台中市政府消防局第五大隊大安消防分隊、台中市政府警察局大甲分局海墘派出所及台中市海龍海上救生協會共同協尋，後續依手機定位找到協尋民眾。

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海巡人員根據警方提供手機定位資訊，針對大安濱海樂園至五甲漁港沿岸展開搜索，並於五甲漁港北堤發現男子，男子見海巡人員抵達立即奔入海中，海巡與救生協會人員見狀旋即下水救援，合力將男子救援上岸，經評估生命跡象穩定，但情緒持續激動，海巡人員給予毛毯保暖同時安撫心情，後續由大安消防分隊送至大甲光田醫院就診，成功挽救寶貴生命，阻止憾事發生。

第三岸巡隊呼籲，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入教援。

海巡人員安撫男子情緒。（民眾提供）

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