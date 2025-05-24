3外籍人士台東溪降探險1男墜落受傷 家屬越洋求救

受傷外籍人士。（消防局提供）

2025/05/24 09:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕3名外籍人士（2名澳洲籍、1名荷蘭籍）23日上午於延平林道內北絲鬮溪活動時發生意外事故，其中一名荷蘭籍男子因使用人造固定點斷裂導致墜落，腰部受傷無法移動。事發後，傷者與同行隊友立即啟動個人定位信標（PLB）請求救援，遠在國外的家屬收到求救訊號，急忙打越洋電話到台灣求救，目前空勤已吊掛出1名女性，仍有2男待救，預計今與搜救隊接觸。

據警消初步了解，該3名外籍人士均為經驗豐富的戶外活動愛好者，此行前往北絲鬮溪進行溪降探險。不料在過程中，一名男子因人造固定點突然斷裂，自高處墜落至溪谷，導致腰部受傷，無法自行移動。同行隊友隨即啟動PLB發送求救訊號，並協助穩定傷者狀況。

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消防署接獲澳洲家屬越洋報案後，立即通知台東縣消防局派遣救援隊伍前往事故地點。由於北絲鬮溪地形複雜，直到第二趟次黑鷹直升機才在23日18時54分完成一名待救者吊掛救援（Madie澳洲籍女性），後續查證現場有2名待救者（傷者荷蘭籍Bram和澳洲籍Jason陪同者，Bram有骨盆骨折情形）。

今日清晨5時許，消防局出動第一梯次山域專責隊及第二梯次高級救護技術員及民間搜救單位共13人地面救援部隊抵達延平林道14k處，並於7時許自林道19k處準備下切前往待救者位置，今日若順利接觸傷者，消防局將進行傷者高救急救處置，並以繩索系統及擔架結合空中勤務總隊人員將傷者吊掛後送醫院接受進一步治療。

受傷外籍人士。（消防局提供）

外籍人士架設簡易擔架。（消防局提供）

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