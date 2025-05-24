老婆這招抓姦反被判刑 律師解析：勿鋌而走險

律師施志遠。（圖：守諺法律事務所提供）

2025/05/24 09:07

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〔記者王俊忠／台南報導〕對於元配在丈夫硬碟發現存有與小三的私密、親密照，元配當證據狀告小三，卻遭小三與丈夫反咬一口，被法院判刑3月。前法官、守諺法律事務所律師施志遠表示，在刑法通姦罪除罪化後，配偶外遇只屬民事侵害配偶權範疇，在蒐證方法切勿鋌而走險，用人工跟監、合理蒐證為宜。

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施志遠認為，在通姦罪除罪後，配偶外遇已非屬刑事犯罪，在無法透過檢警公權力來蒐證的情況下，又因為要取得侵害配偶權的證據並不容易，所以許多人常鋌而走險。

不論是透過輸入配偶手機密碼截取對話訊息、侵入配偶所用的電腦或電子信箱查看、或是委人在配偶車內裝設GPS衛星定位器，甚至如同本案行為人將配偶硬碟內之電磁紀錄照片私自存取，這些行為目前在我國司法實務上，通常會被認定構成刑法妨害秘密或妨害電腦使用的犯罪行為。

施志遠提醒，在蒐集配偶外遇證據時，若以人工跟監、在公開場合發現配偶與外遇者有摟、抱、親吻，甚至進入汽車旅館等逾越一般朋友交往的親密舉動，或是在夫妻共用的電子信箱或車上行車記錄器內，發現配偶有外遇的跡證，這些方式所取的證據不僅可作為民事侵害配偶權的證據，也不致構成刑事犯罪，建議有相關需求的民眾應尋求諮詢專業的法律意見，以免蒐證不成、反遭挨告刑事官司的風險。

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