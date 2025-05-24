在丈夫硬碟挖出與小三親密照！妻怒反擊卻吃上官司

施姓女子在丈夫的硬碟內發現存有與李姓小三的私密、親密照，施拿來當證據狀告小三，卻遭小三與丈夫反咬一口，台南地院依妨害電腦使用罪判施女三月徒刑，得易科罰金。（情境照）

2025/05/24 08:44

〔記者王俊忠／台南報導〕施姓女子與陳姓男子結婚後住在北部，施女於2023年1月17日前某日暗中取得丈夫的硬碟，以電腦讀取到硬碟內有丈夫存放李姓小三的私密照與兩人合拍的親密照。施女以此證據、狀告李女侵害配偶權；李女也找陳男反告施女，台南地院依妨害電腦使用罪判施女3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，施女與陳男於2006年底結婚，但在2023年1月離婚，這對怨偶在2017年6月到2022年2月一起住在北部某大樓，施女於2023年1月17日前某日，暗中取得丈夫的外接硬碟，並以電腦讀取、發現硬碟內有1名李姓小三的私密照及李女與丈夫的親密合照，這類照片至少有8張。

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施女把私密照片複製下來，其後，李女收到施女對她提告侵害配偶權訴狀、發現陳男妻子拿到她的私密照，李女將此事告知陳男，陳男狀告枕邊人偷取他硬碟內的私密照。檢方起訴施女。

施女辯說，硬碟放在家中、隨手可得，她無意間發現李女私密照，過去一直懷疑丈夫外遇，偶然發現照片證據、複製符合常情，她行為並非無故，且取得照片手段平和、對丈夫隱私權侵害極小。

法官審認，陳男對私密照有單獨持有與支配權利，施女未經丈夫同意取得照片，即侵害丈夫權利；況且，李女裸露身體、性器官的私密照，更需受到隱私權保障，施女取得李女照片後還出示給其他第三人看，造成陳、李兩人終日惶恐照片遭到散布。

法官認為，施女還有其他侵害隱私權較輕的蒐證手段，刑法239條通姦罪已在2021年初廢止，刑法359條破壞電磁紀錄罪，法定刑5年以下，法益價值高於刑法239條。施為達訴訟利益，對丈夫損害顯不成比例，被告所為符合「無故」要件，因此判她3月徒刑，還可上訴。而李女涉侵害施女配偶權的官司，高等法院已判李須賠償15萬元給施女定讞。

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