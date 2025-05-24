獨家》「警察先生，我殺了我爸」台南啃老男2刀弒父自首

49歲趙男疑長期失業，父親逼迫找工作，加上精神狀況不穩，情緒失控持刀刺死父親，案發後自首報警，全案依殺害直系尊親屬罪偵辦。（記者王捷攝）

2025/05/24 06:13

〔記者王捷／台南報導〕「警察先生，我殺死我爸爸」。台南市警一分局23日下午接獲趙姓男子報案，疑不滿父親逼他找工作，持水果刀以兩刀將老父殺害，驚動隔壁鄰居，昨晚他精神狀況不穩無法夜間偵訊，將等今日問訊，警方因偵查不公開，拒絕透露案情。

據鄰居指出，49歲的趙男是趙家長子，疑因身心狀況長年失業，有按時服藥，母親則是有失能情況，需要他人照顧；父子倆常因工作問題口角，導致趙男情緒失控，動手毆打父親，有多次家暴紀錄，吵到附近鄰居都曉得，鄰居得知趙男弒父很驚恐，但不覺得意外，認為這個結果總有一天會發生。

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昨天下午大約3點，趙父講到工作、經濟問題，又與趙男吵架，趙男拿水果刀兩刀刺死趙父，趙母見狀驚叫、哭泣，鄰居聞聲到趙家門口，原本想詢問是否需要幫忙，不久就發現趙家門口出現警車，警員看見趙男就大聲喝斥，是不是趙男報案？趙男則是一臉疲態點頭。

據了解，趙男當時先打110報案，並向警方自首殺死父親，有民眾看見，警員抵達趙家時，趙男全身疲軟、身上還有血跡，他伸出雙手讓警方上銬，並交代殺害父親的水果刀就在客廳，有警員從屋內大喊趕快叫救護車。

警一分局指出，目擊民眾論述、報案內容，因涉及偵查不公開不便證實，全案將依殺害直系尊親屬方向偵辦，今天將報請檢察官驗屍，嫌犯因精神狀態不佳無法偵訊，將待今天訊問後移送台南地檢署。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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