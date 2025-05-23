5/23 大樂透、今彩539頭獎摃龜！端午加碼100萬獎項開16組

今晚（23日）開獎的大樂透及今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/05/23 23:23

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月23日開獎的第114000055期大樂透、第114000126期今彩539，頭獎均摃龜。

大樂透端午加碼100萬元獎項開出16組，總中獎注數20注，其中13組單注中獎、各得獎金100萬元，2組2注均分、各得獎金50萬元，1組3注均分、各得33.33萬元。

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第114000055期大樂透中獎號碼「01、07、11、24、44、48，特別號：10」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共59注中獎，每注可得4萬1883元；肆獎共135注中獎，每注可得1萬1767元；伍獎共2414注中獎，每注可得2000元；陸獎共3737注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7966注中獎，每注可得400元；普獎共4萬3902注中獎，每注可得400元。

第114000055期49樂合彩中獎號碼為「01、07、11、24、44、48」。四合共3注中獎，可得20萬元；三合共72注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2450注中獎，每注可得1250元。

第114000126期今彩539中獎號碼為「13、16、24、27、32」。頭獎摃龜；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共6256注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8331注中獎，每注可得50元。

第114000126期39樂合彩中獎號碼為「13、16、24、27、32」。四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共269注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1436注中獎，每注可得1125元。

第114000126期3星彩中獎號碼為「465」。壹獎共43注中獎，每注可得5000元。

第114000126期4星彩中獎號碼為「9529」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

第114000055期大樂透端午加碼100組100萬獎項，總中獎注數20注，其中有13組1注獨得100萬元；2組由2注均分；1組為3注均分。還有68組未開出，將於下期（5月27日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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