屏東縣議員郭再添入監前落跑 屏檢發布通緝

無黨籍屏東縣議員郭再添，從事兩岸地下匯兌，被判處4年徒刑定讞。（資料照）

2025/05/23 22:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕無黨籍屏東縣議員郭再添從事兩岸地下匯兌，依違反銀行法非法從事匯兌罪，本月19日判處徒刑4年確定，屏東地檢署收到判決書後，送傳票給郭再添，預計23日入監服刑，卻找不到人確定落跑，今（23日）發布通緝。

無黨籍屏東縣議員郭再添2017年5月30日起，以其申辦華南銀行和第一銀行帳戶，作為收受台灣資金與中國間的地下匯兌的帳戶，辦理新台幣與人民幣匯兌業務，合計從事地下匯兌達新台幣1358萬元，一審判處有期徒刑4年，二審維持原判，上訴最高法院19日駁回，判刑定讞，必須服刑。

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屏東地檢署19日接獲判決書，20日送傳票，預計23日入監服刑，卻發現郭再添不在住處及服務處，傳票無法送達，檢察官立即開拘票進行拘提，期限到22日，但郭再添已落跑，拘提無果，今天（23日）屏東地檢署發布通緝。

無黨籍的郭再添，為長期國民黨員，選舉時以無黨籍參選，曾長期在中國做生意，老婆為中國籍，他近來官司纏身，除了地下匯兌案外，還涉及為詐騙集團擄人動私刑，還有在2022年選舉期間，與中國籍太太涉嫌接受中資，引進未經核准輸入的蓮花清瘟膠囊及快篩，供選民索取；另涉嫌夥同多人恐嚇包圍候選人服務處，依違反反滲透法、藥事法及選罷法等罪嫌。

由於郭再添涉及的司法案件相當多，因此早在上個月地方就傳出郭再添有逃亡的訊息，這次判決確定後，也證實郭再添早已落跑。

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