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    撿化石失聯男找到了！警消從楠西找到玉井 人在曾文溪畔全身發燙

    葉男21日出門撿化石後失聯，警消今晚間在玉井曾文溪畔尋獲，送醫救治。（讀者提供）

    葉男21日出門撿化石後失聯，警消今晚間在玉井曾文溪畔尋獲，送醫救治。（讀者提供）

    2025/05/23 22:28

    〔記者劉婉君／台南報導〕49歲葉姓男子21日晚間與朋友到台南市玉井區曾文溪流域採集化石的地方過夜，到昨天（22日）深夜都未再聯繫，妻子擔心報警協尋，搜救人員從楠西山區找到玉井曾文溪畔，今晚尋獲葉男，他全身發燙，虛弱無法回應，送醫救治。

    台南地區近日天氣炎熱，葉男平常就有收集化石習慣，但從未這麼長時間失聯，妻子只好向警方報案。台南市消防局今天中午12點30分左右獲報，派遣10車、警消22人、義消7人、警察15人搜尋，還出動1隻搜救犬及1架無人機。

    員警調查發現，葉男的車子21日上午9點左右出現在玉井台84線往東，昨天手機最後發話位置則在楠西區香蕉山附近，搜救人員先出動無人機在周邊河床搜尋。

    今天下午2點39分，搜救人員在玉井豐里橋下找到車子，但未看到人，帶著搜救犬持續沿河床搜索，其餘人員也轉往基地台發話處搜尋，直到下午接近6點39分，終於在曾文溪畔發現葉男，他有呼吸脈搏，但無法回應，全身發燙，搜救人員趕緊為他淋水降溫，送往台南醫院新化分院救治。

    警消今晚在玉井曾文溪畔找到失聯男子，送醫救治。（讀者提供）

    警消今晚在玉井曾文溪畔找到失聯男子，送醫救治。（讀者提供）

    警消今晚在玉井曾文溪畔找到失聯男子。（讀者提供）

    警消今晚在玉井曾文溪畔找到失聯男子。（讀者提供）

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