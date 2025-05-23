重獲自由13天又詐財1711萬元 車手抄佛經求交保被駁

陳姓車手重操舊業，聲請交保被台中地院駁回。（記者張瑞楨攝）

2025/05/23 21:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓男子當車手被逮，羈押後交保卻重操舊業，還介紹蔡男當車手，向黃姓被害人詐取1711萬元現金，再度被捕羈押，他以抄寫佛經深刻反省，想向父母盡孝等聲請交保，法官駁斥說，他上次交保13天後即再犯，有反覆實施同一加重詐欺取財犯罪之虞，裁定繼續羈押。

判決書指出，陳男於2023年11月加入詐欺集團，去年1月24日於台中市假冒投資公司專員，向黃姓被害人拿取280萬元，2月23日又吸收蔡男當詐欺車手，蔡男於同日也是假冒投資公司專員，又向黃姓被害人拿取531萬元、900萬元，合計1711萬元，台中地方法院依加重詐欺罪判處陳男3年3月徒刑，併科罰金10萬元。

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陳男於去年11月23日被捕羈押至今，他聲請交保，強調自己每天在看守所內抄寫佛經，深刻反省，他已無反覆實施同一犯罪之虞。

陳男強調，家中尚有中度殘障父親、經營小吃店的母親需要他照顧與盡孝、協助家計，且他已積極與另案被害人洽談和解，已有數案達成和解，請求准予具保。

台中地方法院法官則認為，陳男於去年1月11日才從看守所出所後，隨即於13天後又再犯加重詐欺取財案，有事實足以認定他反覆實施同一犯罪之虞，另外，陳男案發後又把手機SIM卡抽出後，將手機放在女友家，又將手機對話紀錄刪除，有事實足認他有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞。

另外，陳男向黃姓被害人取款，又介紹蔡男加入詐欺集團，顯見他不知記取教訓，對刑罰反應力薄弱，視國家刑罰制裁於無物，有反覆實施同一加重詐欺取財犯罪之虞，裁定繼續羈押。

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