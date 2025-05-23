奉獻18年換來退保？美商子公司這動作免賠資遣費

洪女車禍停薪時要求續保勞保遭拒憤而離職，提告請求資遣費38萬元；法院認為公司已補救，判她敗訴。（記者王捷攝）

2025/05/23 22:49

〔記者王捷／台南報導〕洪姓女子在美商子公司任職18年，因車禍請長假申請留職停薪時，公司退掉勞保，洪女不滿此舉違法，以勞基法主張勞動權益受損，憤而終止契約並提告求償資遣費、工資共38萬多。台南地院認為，公司雖不對，但有立即補繳，無實質損害，且留職停薪期滿，洪女也沒回來上班，屬曠職，不是自願離職，所以駁回洪女請求。

洪女在2005年起擔任伊頓飛瑞慕品公司加工作業員，月薪約3萬7千元。2023年8月間，她因車禍腦傷需長期休養，11月申請留職停薪時，據稱曾當場要求公司讓她續保勞保，願自繳保費，但公司仍於隔日辦理退保。

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洪女憤而寄發存證信函，依勞基法第14條第1項第6款，認定公司違法行為足以損害她權益，單方面終止勞動契約，並向法院提告，請求資遣費34萬1208元、預告工資4萬6310元與非自願離職證明書。

公司辯稱，當時確有退保，但接獲洪女反應後，在11月12日向勞保局補辦續保，並回溯至11月6日無縫銜接，透過LINE通知洪女，勞保權益並未受損，法院也確認公司確實完成補保，洪女的勞保在形式上雖曾遭退保，但未實際中斷。

台南地方法院審理後指出，雇主行為雖有疏失，但已即時補救，未對勞工造成實質權益損害，不構成勞工無預告解約的「重大情節」。因此洪女終止契約行為不具效力，所請求的資遣費與預告工資亦無據。

此外，法院也認為洪女未依規定於留職停薪屆滿前申請復職，曠職達三日，雇主依法終止契約，屬合法解聘，不屬「非自願離職」，公司無須開立相關證明。全案結果，洪女求償全數遭駁，須負擔訴訟費用，仍可依法上訴。

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