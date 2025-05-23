不爽鐘點費被砍課堂播音樂 教授花6年告系辦小職員敗訴

教援求償敗訴，聲請再審也被駁回。示意圖。（資料照）

2025/05/23 23:30

〔記者王捷／台南報導〕成功大學退休兼任蔡姓教授2019年因鐘點費遭調降，在課堂抱怨薪資太少、播放音樂抗議，未授課。系辦安排停課，通知學生他不再授課。蔡男認為名譽受損，對系辦職員求償20萬元，法院認定其課堂行為屬事實，蔡男一、二審均敗訴，事發至今約過6年，蔡男仍兩度聲請再審，今年聲請再度被駁回。

判決指出，蔡教授2019年以不支薪方式兼任教職，開設碩士班課程，原核定鐘點費是12萬多元，後遭系主任未經會議決議調降為8萬8000元，他因此不滿，在同年3月29日課堂中公開抱怨薪資爭議，表達不願續教，當堂播放音樂未上課，遭多名學生反映。

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系辦行政職員依系主任指示，在同年4月1日與2日兩度寄信確認蔡教授是否繼續授課，限期至4月3日回覆，否則視為不授課，但蔡男未回應，系辦在當天下午5點30分通知學生課程停開，將更換教師。

蔡教授主張，系上未依程序終止聘任，行政職員擅自用學生名義寄發電郵誣衊他「不教課、聽音樂、浪費學生時間」，構成名譽損害，約在2022年提起民事訴訟，請求精神慰撫金20萬元。

但法院認定，爭議信件確為學生本人寄發，並到庭證明內容屬實，班代與其他學生也曾書面反映課堂情況，佐證蔡教授確實於當日未授課，而行政職員只是依職務執行通知學生課務異動，內容並非虛構或捏造，不構成侵權。

蔡男敗訴後，仍以聲請法官迴避、以檔案法認為校方未依法保存電子郵件等，兩度聲請再審。但法院調查都覺得沒問題，兩次再審聲請均遭法院駁回，認為系所通知學生是根據蔡男課堂發言與後續不回覆所做的處置，未侵害其人格權。

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