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    車手剋星！基隆這派出所1個月內逮3人

    基隆市警一分局延平街派出所警員近月來連逮3名車手，車手剋星名聲不逕而走。（記者林嘉東攝）

    基隆市警一分局延平街派出所警員近月來連逮3名車手，車手剋星名聲不逕而走。（記者林嘉東攝）

    2025/05/23 20:17

    〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓男子誤信假投資詐騙，被騙走50萬元今天（2日3）與基隆「車手剋星」警一分局延平街派出所警方合作，約面交捕逮陳姓車手，搜扣車上1 筆疑向其他被害人收取的20萬餘元詐騙贓款。警方訊後，將陳男依涉犯詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦，溯源追緝詐團幕後主嫌。

    延平街派出所警方昨天下午接獲楊姓男子報案說，他誤信詐騙集團投資伎倆，陸續支付詐團50萬元現金，發現遲遲無法兌現獲利，驚覺被騙。楊男報案時獲知錢追不回來後，一度不想追究，也不想配合警方追捕車手，但在警方勸說下，為了不讓還有其他被害人繼續受騙，與警方配合，佯稱還要投資40萬元，約出車手面交。

    警方今天上午11點半左右一見車手現身取款立刻抓人，並在32歲陳姓車手車上搜出20萬餘元現金，懷疑是他剛向另名被害人收取的贓款。陳男辯稱，他與楊男有私人借貸關係，楊男欠他40萬元，通知他來收款；至於車上20萬則是他自己的錢。警訊後將陳男依詐欺、洗錢防制法移送基隆地檢署偵辦。

    延平街派出所警方上月28日在基隆仁一路抓到李姓車手，昨天在暖暖區逮到劉姓車手，今天上午再逮陳姓車手，近月來已逮到3名車手，「車手剋星」名聲不脛而走。

    延平街派出所長徐紹文提醒市民，與素未謀面的人投資時，需提高警覺、再三確認，若有疑問，請立即撥打反詐騙專線165或報案電話110查證，多一份查證多一份安心，才能守護自身及財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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