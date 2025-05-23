母入監求翻案 竟「指揮」兒子誣告原告行賄司法人員

檢察官查出偽造的指紋印章（屏東地檢署提供）

2025/05/23 20:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東60歲簡姓女子因誣告、詐欺等案件，與人發生糾紛被判刑，她為推翻刑責竟夥同2名兒子及黃姓律師友人，寫「真相書信」捏造告她的人行賄司法人員，短短一年就向監察院告發、法院聲請再審至少17次，檢察官發現內容為偽造，再對簡女與小兒子聲押禁見獲准，簡女的大兒子則5萬元交保、黃姓律師友人8萬交保。

屏檢表示，60歲簡女因涉多起誣告、偽造文書、詐欺等罪，在2022年11月入監服刑，她為了能夠推翻判決，竟夥同2名兒子與黃姓律師友人，虛構「真相書信」內容，捏造當初告她的李姓、陳姓等人向司法人員行賄，意圖報復並誤導監察機關及法院判斷。

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檢察官在處理簡女的告發案件時，發現「真相書信」內容，再審時法官都認爲不可採信，而檢察官傳喚書信的相關人員時，查出書信為偽造，因此展開調查，竟發現簡女利用黃姓律師在獄中接見的機會，轉交虛構的「真相書信」及指示紙條給2兒子，再由2子將偽刻的李姓、陳姓等人的印章及指模印章，蓋印在「真相書信」上，再透過黃姓律師轉交給在監獄中的簡女，隨後由簡女送達監察機關、法院等單位，進行告發或聲請再審。

檢察官指出，簡女一年內向監察院告發、法院聲請再審至少17次，內容幾乎都是告發公務員收賄，全案在進行搜索追查後，起出大量的偽造指紋印章及印章188枚，因此依定黃姓律師以8萬元交保，並限制出境、出海，簡女與2子則被認定涉犯貪汙治罪條例的誣告罪、偽造私文書罪等罪嫌，涉嫌重大有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，向法官聲請羈押禁見，21日裁准簡女及小兒子羈押禁見，大兒子5萬元交保候傳。

屏東地檢署查出大批的偽造印章。（屏東地檢署提供）

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