台南警要委託書被PO網公審「吃案」 所長嘆：處分我就好、別讓同事受傷

店家報案捐款箱遭竊，警方要求委託書卻被誤會「吃案」。（記者王捷攝）

2025/05/23 18:37

〔記者王捷／台南報導〕台南一間做外賣義大利麵的店家，店面借放社福團體募捐箱，遭到李姓街友偷走零錢，店家向警二分局民權所提告竊盜時，警員要店家向社福團體要委託書，才能替社福團體提告，豈料遭店家曲解成「吃案」，PO上脆公審，所長何家慶嘆，如果要處分，處分他就好，別讓同事受傷。

據了解，店家募捐箱的零錢是在20日凌晨遭竊，店家報案時，派出所一名警員在受理拾得物，另一名警員則向店家解釋，募捐箱是社福單位借放，不屬於店家的財物，法律認定的「被害人」是社福團體，店家如果要提告竊盜，需要有社福單位的委託書，但店家疑似要以此事件增加流量，曲解警方「吃案」，PO上網公審。

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雖然竊盜是非告訴乃論，但刑事訴訟法319條規定，必須是「被害人」才能提出告訴。如果不是自己的財物遭竊，民眾發現當然可以報案，但如果提告，實務上要有委託書。最常見的超商竊案，店員報案後，因店內的商品不是店員所有，而是店長保管，實務上認定店長才是「被害人」，因此會請店員出示店長的委託書，再製作提告筆錄。

不過，店家可能提告流程不了解，也未聽警員的解釋，單方面認為警方「吃案」，警二分局督察組調查後未做出處分，民權所長何家慶說，目前警方已經逮捕偷零錢的街友，也向店家解釋刑訴法的規定，如果要處分，處分他就好，別讓警員因此受傷。

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