剝削！16非法移工藏身五股雞肉加工廠 上工12小時、時薪80元

新北市五股區1間雞肉加工廠，僱用16名泰國及越南籍非法移工做工，上月29日被移民署新北市專勤隊查獲。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/23 18:01

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市五股區1間雞肉加工廠，僱用16名泰國及越南籍非法移工，上月29日被移民署新北市專勤隊查獲，並在現場逮捕50歲的台籍仲介，移民署查出這些非法移工一天要工作12小時，實質所得日薪僅960元，換算時薪僅80元。

全案移民署將仲介依違反就業服務法意圖營利非法仲介等罪嫌移送新北地檢署偵辦，雇主函送新北市勞工局裁處，違法外籍人士依法收容後遣送出國。

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移民署新北市專勤隊與新莊警分局、海巡署艦隊分署、新北市環保局及勞工局於4月29日共同出動，針對五股區一處雞肉加工廠及其宿舍展開聯合稽查，查緝人員在工廠內鐵皮牆外的狹窄夾縫間，查獲藏匿的7名非法移工，又於宿舍內再發現9人，總計16人。

移民官在現場盤查時，注意到一名年約50歲的台籍男子在場邊頻頻徘徊、舉止可疑，上前盤問下，男子坦承自己是非法仲介，還稱自己「根本沒賺錢」，僅從每名移工的時薪中抽取30元，還得負擔住宿，「是做賠本生意」。

然而經移民署詢問現場非法移工，移工們紛紛表示，儘管雇主表示時薪150元每日工作8小時，但實質上雇主會要求移工們「工作做完才能下班」，每日工作時數都達12小時，卻仍只發8個小時的薪水，再加上仲介的抽成，實領日薪約960元，時薪僅80元，遠低於法定基本工資標準。

反觀該名仲介，自稱在做賠本生意，實際上卻從每人身上每月收取7000元仲介費，合計月收11萬2千萬元，大賺黑心財。

移民署訊後將涉嫌非法仲介的男子，依就業服務法意圖營利等罪嫌移送新北地檢署偵辦，非法雇主也已函送新北市勞工局進行裁處；至於查獲的非法外籍移工，專勤隊依法收容後，將依程序遣返出境。

移民官注意到年約50歲的台籍男子舉止可疑，男子坦承是非法仲介。（記者鄭景議翻攝）

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