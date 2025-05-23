前進巿場反詐騙 北檢攜手建國路攤商管委會宣導防詐

北檢攜手新店區建國路攤商管理委員會、新店國豐里進行反詐宣導。（北檢提供）

2025/05/23 18:08

〔記者王定傳／台北報導〕為加強民眾防詐意識、提升在地反詐能力，台北地檢署今天上午結合新店區建國路攤商管理委員會及國豐里，進入建國路市場，舉辦反詐騙宣導活動；北檢檢察長王俊力說，希望透過在地力量建立防詐防線，讓防詐觀念落實於基層社區。

王俊力說，市場是社區的重要節點，此次攜手市場攤商管理委員會，正是希望透過在地力量建立防詐防線，讓防詐觀念落實於基層社區。

請繼續往下閱讀...

建國路攤商管理委員會則說，詐騙手法日新月異，市場長輩居多，容易成為詐騙集團鎖定的對象，此次活動讓大家在買菜之餘，也能學到保護自己的知識，收穫豐富。

北檢指出，現場除了設有反詐騙宣導攤位，還發放精美宣導品與反詐文宣，向民眾講解最新詐騙手法，包括虛擬貨幣詐騙、投資詐騙、網購詐騙及AI深偽詐騙等等；活動同時透過有獎徵答、互動問答等趣味形式，強化民眾印象，吸引大量攤商與採買民眾熱情參與。

北檢呼籲「一聽二掛三查證」，民眾如接獲不明電話或訊息，務必提高警覺，遇有可疑情況切勿輕信，並可撥打165反詐騙專線查證，共同守護您我財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法