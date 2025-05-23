三峽車禍》1學生今下午出院 6受傷學生仍住院治療

新北市三峽車禍造成3死12傷；圖為民眾獻花、餅乾等悼念。（記者羅國嘉攝）

2025/05/23 17:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁19日發生重大車禍，造成3死12輕重傷，而78歲肇事駕駛余文正仍在醫院治療中，至於受傷的學生們，陸續傳出好消息。教育局表示，截至今日中午12時為止，三峽國中受傷7名學生當中，1人在加護病房，5人在普通病房，1人已經出院。

余文正駕駛自小客車在三峽北大國小旁的國成街、國光街口不明原因暴衝，當時正值放學時間，多名學生和騎士被突如其來的車輛猛力撞倒在地，造成多名學生、騎士傷亡，而余文正也身受重傷，送往亞東當下腸道多處破裂，情況危急，目前仍在加護病房持續治療。

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針對學童部分，車禍發生後，恩主公醫院收治5名學生、亞東醫院收治2名、土城長庚醫院則收治3名。教育局表示，受傷學生陸續傳出正面進展，目前10名受傷學生中，1名幼兒園幼生已出院，9名三峽國中學生中，2人宣告不治、1人出院、5人轉至普通病房，另有1人仍在加護病房治療。

教育局說，會每日追蹤傷者狀況，並與市府、學校團隊合作，對傷者家屬提供一對一支持，包括心理輔導、課業協助與生活關懷。並感謝醫療團隊盡心竭力專業照護傷者，也感謝社會各界的關懷與祝福，溫柔陪伴孩子穩定復原，再次感謝各界體諒與配合。

三峽車禍造成三峽國中7名學生受傷，今天有1人出院，仍有6人住院中。（新北市教育局提供）

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