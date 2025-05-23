奶嘴綁繩掛耳強塞嬰兒 屏東縣社會處：保母不當照顧

保母將奶嘴綁繩掛寶寶耳朵。（民眾提供）

2025/05/23 18:26

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東一名嬰兒被居家保母用繩子掛在耳朵塞奶嘴，並有多項不當行為，屏東縣政府社會處啟動調查，認為陳姓保母今年已有一次違規事項，這次綁繩塞奶嘴的行為認定有不當照顧，已指派社工調查，將釐清是否涉及違反兒童及少年福利與權益保障法。

約5個月的嬰兒交給保母照顧，寶寶大哭時保母沒有安撫，孩子放在地板上，自己躺在床上玩手機，讓媽媽看了傻眼。更離譜的是，保母將奶嘴綁線掛嬰兒耳朵強塞奶嘴，訪視員訪查時，保母竟說是媽媽要求這麼做的。而保母外出載女兒，竟獨自把寶寶丟在家中。

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社會處獲知消息後說明，嬰兒的母親21日在社群平台貼出疑似遭居家保母不當照顧的貼文後，為確保兒童身心狀況，屏東縣政府即刻啟動調查，經查，陳姓保母是合格登記托育人員，自109年開始收托至今，總共收托10位幼兒，今年有一次違規事項，查獲違規後列加強訪視案，由規定一年2訪提升為每月1訪並列管追蹤改善情形。

社會處說，這名嬰兒114年2月開始送托，收托期間無異狀，嬰兒母親稱陳姓保母將奶嘴以繩子掛在耳上以固定於幼兒嘴上，社會處審查認為，屬於不當照顧行為，已指派社工啟動調查，是否涉及兒童及少年福利與權益保障法，將邀請相關專家學者組成小組審查認定，並且已轉知嬰兒的媽媽，縣府可提供轉托及臨托服務，後續將持續追蹤。

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