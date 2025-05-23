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    首頁　>　社會

    女中投資詐騙噴557萬 與基警合作反殺活逮車手

    基隆市警一分局延平街派出所與被詐騙走557萬元的劉女合作，提供60萬元玩具鈔誘出劉姓車手，當場將他逮捕。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局延平街派出所與被詐騙走557萬元的劉女合作，提供60萬元玩具鈔誘出劉姓車手，當場將他逮捕。（記者林嘉東翻攝）

    2025/05/23 17:27

    〔記者林嘉東／基隆報導〕劉姓女子誤信詐騙集團投資虛擬貨幣可獲得高報酬，前後投資557萬元，直到發現無法出金獲利了結，才知被騙報警。基隆市一分局獲報與劉女合作，約出車手面交，昨天當場逮捕劉姓車手，警訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

    劉姓女子4月看到臉書社群網站說，投資虛擬貨幣可獲取高額報酬，加入LINE投資群組後，下載假投資App，投資虛擬貨幣，1個月內投入557萬元，後來卻無法出金，才知道受騙，遠從暖暖區住處，跑到偵辦詐欺案經驗豐富的基隆市警一分局延平街派出所報案。

    警方與劉女合作，向詐團謊稱還要再投資60萬元，約車手在之前面交的暖暖住處交錢；劉女拿著警方提供的60萬元玩具鈔面交，警方埋伏逮捕車手52歲劉姓男子。

    劉男供稱，他原本是小包商，缺錢付不出工資、工程材料等費用，上網借貸反被詐團詐騙，遲遲拿不到借款，為了償還工程款，只好加入詐團，收取贓款償還工資、工程材料費；警訊後將劉男依涉犯詐欺、洗錢防制法送辦。

    詐騙集團行騙手法多樣，與時俱進，延平派出所長徐紹文提醒市民，與素未謀面的人投資、借貸時，需提高警覺、再三確認，若有疑問，請立即撥打反詐騙專線165或報案電話110查證，多一份查證多一份安心，才能守護自身及財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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