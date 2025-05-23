最高檢攜手國防部編撰《軍法三策》 邢泰釗：傳承軍法偵辦經驗

檢察總長邢泰釗。（記者王定傳攝）

2025/05/23 17:13

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署今於高檢署博愛講堂舉行「軍法三策」新書發表會。這是我國首次由檢察機關與軍事機關攜手合作，以案為鑑，共同編撰的軍法法令、偵查、宣導專書；檢察總長邢泰釗指出，希望透過「軍法三策」傳承軍法偵辦經驗，提升檢察與軍事機關辦理軍法案件的專業智能，並強化法律宣導，進一步達成犯罪預防目的。

「軍法三策」包括「軍事法令彙編」、「軍法案件偵查要領彙編」及「軍法案例宣導彙編」；邢泰釗表示，本書編撰以實案為例，從「彙整軍、司法機關相關法令」、「強化偵辦軍法案件智能」及「加強軍法案例宣導」三大方向著手，收錄軍法相關法令、檢察與軍事機關聯繫會議的重要決議與案例，並邀集全國各級檢察官與軍事機關法制官，對相關案件撰寫評析、檢討及策進建議。

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此次新書發表會亦邀請法務部長鄭銘謙與國防部長顧立雄出席。鄭銘謙致詞時指出，「軍法三策」深入剖析我國軍法案件的類型、偵查流程與策進作法，是第一線檢察官與部隊法制官的重要參考資料，未來在軍事審判制度恢復後，亦可作為軍事檢察官與軍法官的寶貴依據。

鄭銘謙並指出，面對當前國家安全的挑戰，尤其外部勢力對我國軍隊的滲透與威脅日益嚴峻，恢復並強化軍事審判制度已是當務之急。總統賴清德已於今年3月13日對外宣示，將全面檢討並修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官重返第一線，與檢警調機關協力處理現役軍人涉犯叛亂、通敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪案件。

鄭銘謙強調，自2013年8月13日起，軍法刑事案件移交普通司法體系辦理，至今已近12年，第一、二審檢察官累積了豐富的實務經驗，所以就未來將重新開啟的平時軍事審判制度，無論是法制面，或人力培訓面，國防部如需支援或協助之處，法務部定當鼎力相助。

顧立雄則表示，近年來國軍面臨愈加嚴峻且複雜的安全挑戰，作為國家防衛的第一道防線，國軍不敢有絲毫鬆懈；過去幾年，隨著體制改革，軍事紀律與部隊管理也面臨全新挑戰，司法機關如何深入理解部隊的任務特性與紀律要求，是當前亟需回應的課題。本書彙編不僅為司法機關處理軍事案件提供重要參考，也有助於提升部隊法治觀念與紀律意識。

國防部長顧立雄頒發獎狀給台北地檢署檢察官許祥珍。（記者王定傳攝）

法務部長鄭銘謙頒發獎狀給國防部法律司法紀調查處上校副處長王秉豐。（記者王定傳攝）

「軍法三策」包括「軍事法令彙編」、「軍法案件偵查要領彙編」及「軍法案例宣導彙編」。（記者王定傳攝）

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