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    與人妻酒店暢飲歡唱 男刺死衝進包廂醋夫被國民法庭判無期徒刑

    台北地院國民法官法庭將吳男依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。示意圖。（資料照）

    台北地院國民法官法庭將吳男依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。示意圖。（資料照）

    2025/05/23 17:40

    〔記者張文川／台北報導〕台北市25歲李姓男子與陳姓妻子感情不睦鬧離婚，前年11月妻子與男性友人吳禹邵、王新賀去酒店喝酒，李男剛好在隔壁包廂，憤而前去理論，反遭吳、王2男分別持折疊刀刺胸、酒瓶打頭，李男送醫不治。王新賀被起訴後棄保潛逃，台北地院國民法官法庭本週密集審理，今天將吳禹邵依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

    這是北院國民法庭審理的第9件案件。另名凶嫌王新賀偵查時一度收押禁見，但法官認為沒有延押必要，裁定15萬元交保。北檢2024年3月24日起訴吳禹邵、王新賀，法院傳喚王男未到，法官查出他已於同年4月12日出境，裁定沒收15萬元具保金，發布通緝。

    北檢調查，李男與25歲妻子陳女案發前正在打離婚官司，2023年11月15日清晨5點左右，陳女與27歲王新賀、21歲吳禹邵到台北市長春路的酒店喝酒唱歌，李男正巧在另一間包廂，得知妻子也來了、還帶了2個男人，氣得衝進妻子包廂理論。

    李男堅持要帶走妻子，但妻子不願意，爆發嚴重口角，李男的林姓朋友朝包廂內噴辣椒水，衝突加劇，吳禹邵憤而持折疊刀刺進李男胸口，王新賀也持酒瓶攻擊李男頭部。

    李男負傷逃離包廂，到酒店5樓閃避，吳、王仍不罷休，持續追殺，吳禹邵繼續以折疊刀刺向李男，李男傷重倒地，緊急送醫搶救仍告不治。

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