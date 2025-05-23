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    當人頭代價高！女供帳戶給詐團 判刑3月還要賠290萬

    彰化呂女缺錢花用，提供帳戶給詐團當洗錢工具。存摺示意圖。（資料照）

    彰化呂女缺錢花用，提供帳戶給詐團當洗錢工具。存摺示意圖。（資料照）

    2025/05/23 17:05

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化呂姓女子因為缺錢，竟提供自己與女兒名下共3個金融帳戶給詐騙集團使用，成為非法資金洗錢工具，導致4人受騙損失逾590萬元。其中林姓男子損失最多達290萬元，對呂女提起刑事附帶民事訴訟。彰化地院審理，認定呂女違反洗錢防制法，判處有期徒刑3月，並須賠償林男290萬元。

    根據起訴內容，呂女於2024年6月間，在超商以交貨便方式，將自己在臺灣銀行與中華郵政的帳戶卡片，連同女兒（未涉案）名下的帳戶金融卡，一併寄給LINE暱稱「陳宇」的詐騙集團成員，並主動提供密碼。詐團取得帳戶後，隨即以「假投資」、「假購票」等話術行騙，短時間內成功誘騙4人匯款。

    其中林姓男子誤信投資話術，分次匯入共計290萬元。另一名林姓女被害人則遭以「假門票」誘騙密集小額轉帳12次，總額近60萬元。檢方認定該帳戶被當作洗錢管道，已讓非法資金層層分流逃避追查，將呂女涉犯幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌起訴。

    判決書指出，呂女坦承提供帳戶與密碼，可是未親自參與詐騙，並辯稱賠償金額過高、希望和解。法官審理呂女自白內容等事證，認為呂女明知帳戶可能被用於犯罪，仍提供資料，已構成幫助詐欺與洗錢的不法行為，另審酌被告犯後坦承犯行，且已與2名受害者成立調解，因此判處呂女有期徒刑3月，併科罰金2萬元，另對林男的附帶民事訴訟判決，需全額賠償被騙得290萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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