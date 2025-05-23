50天跑14816公里！ 海巡署「巡護九號」公海巡護啟航

「巡護九號」執行今年首航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」。（海巡署提供）

2025/05/23 16:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護九號」今（23日）自高雄港出發，執行今年第一航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」。這次全程預計共計50天，往返8千海里（14816公里）。

海巡署署長張忠龍及艦隊分署分署長黃宣凱於出航前登船頒發加菜金慰勉，提示巡護任務重點，並叮囑執行任務時務必注意安全。「巡護九號」預計於7月11日返台。

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海巡署表示，此航次將依據中西太平洋漁業委員會（WCPFC）規範，於中西太平洋公海海域內登檢與我國平等適用「WCPFC公海登臨作業檢查程序」的國家，包括紐西蘭、庫克群島、美國、日本、澳洲及法國所屬漁船，查察是否涉及「非法、未報告與不受規範（Illegal, Unreported, Unregulated, IUU）」漁撈行為或其他不法情事。

除此之外，也將提供遠洋作業漁民必要協助，以強化我國漁業管理，彰顯政府執行WCPFC相關管理措施之決心。

海巡署表示，公海漁業巡護不僅展現我國強化國際參與、善盡國際社會責任的決心，亦有助於落實公海漁業資源養護與管理。同時也藉此機會慰問台灣遠洋作業漁船，讓漁民感受到來自政府的關懷。

海巡署署長張忠龍頒發加菜金。（海巡署提供）

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