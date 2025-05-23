空姐懷孕被迫留職停薪 華航判賠45萬定讞

華航空姐懷孕轉任地勤遭拒，被迫留職停薪。圖為華航班機。（資料照，華航提供）

2025/05/23 16:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕華航張姓空姐因懷孕，申請轉地勤遭拒，被要求留職停薪，期滿後復職僅任行政職，沒有飛行加給，薪資大幅短少，要求賠償185萬元，高等法院高雄分院判決華航應給付45萬元定讞。

轉任地勤遭拒

原告張女指出，2020年7月間，她因懷孕申請轉任地勤，華航稱當時禁止空勤人員轉任地勤，因而被迫非自願申請因孕留職停薪，但申請表註記「申請因孕留職停薪非本人意願，如有職缺應通知本人」等語。

請繼續往下閱讀...

2021年7月間，留職停薪期滿，申請復職，公司又說因新冠疫情無法開辦復職訓練課程，繼續留職停薪結束後，僅指派她做行政工作，沒有飛行加給，要求賠償185萬薪資。

被告華航則說，2020年3月起，因新冠肺炎疫情影響，高雄國際機場幾近停擺，無法提供可轉任地勤職缺，固在她同意下，辦理留職停薪，不是歧視懷孕婦女，請求給付薪資，依法無據。

高雄地院調查，華航請張女留職停薪，應為當時流行「無薪假」，依法「無薪假」月薪不得低於基本工資，因此留停期間，張女應可請領每月2萬多元薪資共45萬元，其餘請求則駁回。

兩造均不服上訴，高雄高分院指原審認事用法，並無不妥，判決均駁回，並因張女上訴請求賠償的金額縮減在百萬內，全案因而落幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法