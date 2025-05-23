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    首頁　>　社會

    連尿布錢也要騙！ 新手爸媽點「連結」險丟1.8萬

    準爸媽在社群社團賣尿布，卻遭詐團假冒買家誘騙點擊連結、操作匯款，所幸機警報案，警方即時攔阻1萬8千多元損失，守住寶寶生活基金。（民眾提供）

    準爸媽在社群社團賣尿布，卻遭詐團假冒買家誘騙點擊連結、操作匯款，所幸機警報案，警方即時攔阻1萬8千多元損失，守住寶寶生活基金。（民眾提供）

    2025/05/23 16:37

    〔記者王捷／台南報導〕詐團連尿布錢都不放過！台南一對新手爸媽在臉書社團轉售未用完的嬰兒用品，詐騙集團竟假冒買家、誘導點擊假連結並要求匯款，所幸陳姓準爸爸機警報案，警方及時介入，成功攔阻1.8萬。

    陳男在臉書「2025蛇寶寶媽媽爸爸交流分享」社團張貼尿布轉售訊息，馬上收到一名自稱「Prakash Parmar」的網友私訊，表示願意購買，並要求透過「交貨便」平台交易。

    陳男照指示點擊連結後，被加入一個標榜「客服協助」的群組，對方藉口「開通金流」為由要求他操作匯款，察覺對話過程處處詭異，陳男隨即撥打第五分局實踐派出所電話報案。警方接獲通報後迅速確認為「交貨便詐騙」手法，當場協助製作筆錄，成功阻止這筆近2萬元的損失。

    第五分局指出，這類詐騙手法近來頻繁出現，騙徒冒充買家以「下單失敗」為由發送假網站或QR Code，誘使賣家點擊後再加入假客服群組，接著便以「金流異常」、「未完成驗證」、「需開通系統」等藉口，騙取帳戶資料、個資，甚至引導匯款。若賣家未及時察覺，往往損失慘重，呼籲民眾要注意。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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