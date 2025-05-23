牙材大廠鼎興詐貸37億元 高院裁定何宗英配戴電子腳環

牙材大廠鼎興公司負責人何宗英。（資料照）

2025/05/23 16:18

〔記者楊國文／台北報導〕國內牙材大廠鼎興貿易負責人何宗英等人，被訴勾結牙醫師，聯手向銀行、民間租賃公司詐貸322次，總金額逾37億元，台北地院依違反銀行法等罪，判何宗英18年，高等法院考量全案審理已逾8年，改判15年徒刑；高院認為，何宗英被判處重刑，其畏罪逃亡可能性升高，裁定應配戴電子腳環為期1年。

高院裁定指出，何宗英曾被羈押並數度延押，經台北地院2017年6月12日訊問後，認定仍有羈押原因，但已無羈押必要，裁定何繳交300萬元保證金、另由3名具保人共同出具2700萬元保證書後停止羈押，限制住居並定期向轄區派出所報到。北院審理後，依違反銀行法、詐欺等罪判18年，何宗英上訴高等法院審理。

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高院認為，何宗英雖然在北院、高院審理期間均遵期到庭，可看出之前裁定停止羈押、命何具保、限制住居並定期向轄區派出所報到，尚可發揮防止何逃亡的效果。

不過，高院認定，審酌高院於4月24日依何宗英觸犯銀行法的詐欺取罪共7罪、3人以上共同犯詐欺取財罪共6罪，合併判何宗英15年徒刑，全案可上訴第三審，其定罪可能性隨訴訟程序的推進而提高，其畏罪逃亡可能性亦相應升高，加上我國四面環海，亦增添偷渡出潛逃的風險，而司法實務上，亦發生多起縱使命高額保釋金仍棄保潛逃的案例，除了維持原本的交保金、限制住居、定期向轄區派出所報到等強制處分外，另裁定何宗英須接受電子腳環科技監控，期限1年，直到明年4月29日為止，以確保日後審理及執行程序能夠順利進行，日前，何宗英已配戴電子腳環。可抗告。

北檢調查，2008年起，鼎興發生資金缺口，何宗英等人為維持集團營運，謀議向銀行及民間租賃公司詐貸，由張譽瀚向9家牙醫診所、醫院牙科部借用醫師個人或診所簽發的支票，有醫師貪圖每次30萬至100萬元報酬應允、有人則為了開立發票可減稅，也有醫師未收錢，但受人情請託而同意。

鼎興公司在無實際交易情況下，竟偽造買賣合約、統一發票會計憑證等不實資料，甚至偽刻牙醫診所大小章，向新光商業銀行等9家銀行、中租迪和等4家租賃公司詐貸322次，詐貸金額共37億7488萬7400元；2016年7月，何宗英及鼎興集團的支存帳戶陸續跳票，全案爆發。

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