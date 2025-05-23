北市78歲翁駕車「高速衝撞」影片曝光！ 騎士、行人驚險閃過
老翁闖紅燈衝撞多部車輛的影片也在社群平台流傳。（圖擷取自YouTube）
相關新聞： 郭顏慧／核稿編輯 〔即時新聞／綜合報導〕台北市重慶南路一段與衡陽路口，今日下午2時20分左右發生一起車禍事件，1輛銀灰色小客車疑因78歲駕駛失控，先後擦撞3輛轎車及1輛台北客運公車，共計造成8人受到擦挫傷，老翁疑似闖紅燈衝撞行人和多部車輛的影片也在社群平台流傳，令人驚呼猶如「三峽車禍北市版」。 請繼續往下閱讀... 臉書粉專「記者爆料網」PO出一段影片，可以看到當時燈號由黃轉紅，這時1輛機車與計程車在紅燈時起步，機車直行、計程車右轉，沒多久1輛銀灰色小客車從公車左方快速衝過，所幸正在過馬路的行人閃過，沒有造成更嚴重的傷亡。 警方初步調查，涉嫌肇事的轎車駕駛並無酒駕，至於事故發生原因和肇事責任，警方將調閱相關街頭監視畫面釐清。
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台北市重慶南路一段與衡陽路口，今日下午2時20分左右發生一起車禍事件，1輛銀灰色小客車疑因78歲駕駛失控，先後擦撞3輛轎車及1輛台北客運公車，共計造成8人受到擦挫傷，老翁疑似闖紅燈衝撞行人和多部車輛的影片也在社群平台流傳，令人驚呼猶如「三峽車禍北市版」。
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臉書粉專「記者爆料網」PO出一段影片，可以看到當時燈號由黃轉紅，這時1輛機車與計程車在紅燈時起步，機車直行、計程車右轉，沒多久1輛銀灰色小客車從公車左方快速衝過，所幸正在過馬路的行人閃過，沒有造成更嚴重的傷亡。
警方初步調查，涉嫌肇事的轎車駕駛並無酒駕，至於事故發生原因和肇事責任，警方將調閱相關街頭監視畫面釐清。