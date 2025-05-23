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    屠宰場女老闆5年進出8億還逃稅 拘提仍拒繳被管收

    林女欠稅與保費共360萬元拒繳，帳戶5年支出逾8億元仍辯稱無力清償，台南分署拘提後聲請管收法院裁准收押。（行政執行署台南分署提供）

    林女欠稅與保費共360萬元拒繳，帳戶5年支出逾8億元仍辯稱無力清償，台南分署拘提後聲請管收法院裁准收押。（行政執行署台南分署提供）

    2025/05/23 16:30

    〔記者王捷／台南報導〕48歲林姓屠宰場女老闆，5年來帳戶進出8億多，但她3年來拒繳所得稅共計360萬餘元，行政執行署台南分署將她拘提到場，她仍不繳稅，經法院裁定，22日下午裁准管收。

    台南分署指出，林婦未繳清2018、2019及2022年度綜合所得稅，累計357萬9207元，另以個人名義經營之商號，亦積欠2024年度全民健康保險費、2024與2025年度勞工退休金計2萬3436元，合計欠費達360萬2643元。案件經財政部南區國稅局新化稽徵所移送，依法進入強制執行程序。

    行政執行官調查發現，林婦自2020年起帳戶近5年間累計支出逾8億元，金流規模遠高於一般中小企業，但其間對國家應繳稅費完全未履行，也無主動協商還款紀錄。

    執行官進一步查出，林婦以自身、家人與員工名義向銀行申貸逾4000萬元，在欠稅後仍優先將借款全數清償，對滯欠稅費卻置之不理。

    台南分署5月22日上午拘提林婦到場，行政執行官訊問後，認定其具備履行能力卻故意逃避，另有資產隱匿與逃匿之虞，隨即移送台南地方法院聲請管收。法院當日下午6點召開庭訊後，認定管收理由成立，裁定將林婦收押。

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