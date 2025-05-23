7旬翁返平溪老家整理菜園失聯 搜尋5天今發現已過世臉剩白骨

新北市中和區78歲陳姓老翁5天前返回平溪區老家整理菜園失聯，今天尋獲時已是一具冰冷遺體。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/23 16:24

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市中和區78歲陳姓老翁本月18日返回平溪區老家整理菜園後失聯，陳翁兒子連日來與搜救隊員入山搜尋第5天，今（23）天上午在薯榔寮山區找到陳翁時，已是1具冰冷遺體，其中臉部腐敗嚴重，只剩白骨，家屬哀痛欲絕；警方初步勘驗後排除他殺可能，但為求慎重將報請檢察官相驗釐清死因。

新北市瑞芳警分局5月18日獲報，78歲陳姓老翁當天一早從新北市中和區住處，獨自返回平溪區薯榔寮老家整理菜園，入夜後仍未見陳翁蹤影，電話也打不通，陳翁家人焦急報案協尋。

請繼續往下閱讀...

陳翁的兒子隔日一早來到新北市消防局第六救災救護大隊平溪消防分隊與轄區平溪派出所警員、平溪消防分隊員，一同前往薯榔寮山區找尋陳翁下落，搜救人員連日來入山搜尋未果。

今天上午10點半發現1名男子面朝下、跪趴在薯榔寮山區，由於死者臉部腐爛嚴重，已剩白骨，難以辨識身分，其餘四肢、軀幹也已腐敗，搜尋人員隨後在死者隨身背包內，發現陳翁的健保卡、手機，初步認定死者為失聯5天的陳翁。

警方勘驗陳翁陳屍的地點與陳翁遺體外觀，未發現明顯致命外傷，排除他殺可能，但為求慎重報請檢察官相驗釐清死因；此外，由於死者臉部腐敗嚴重只剩白骨，無法辨識面容，警方將採集死者DNA進行比對，釐清死者身分。

新北市中和區78歲陳姓老翁5天前返回平溪區老家整理菜園失聯，今天尋獲時已是一具冰冷遺體。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法