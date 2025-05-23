花蓮縣水璉消防分隊廳舍 將斥資1億1298萬重建

花蓮縣消防局水璉消防分隊將斥資1億1298萬元重建，藉此強化東海岸防災及救災靭性。 （記者游太郎攝）

2025/05/23 15:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣消防局救災救護第二大隊水璉分隊2014年7月成立後，長期借用化仁國中水璉分校舊址作為消防廳舍。去年0403強震廳舍嚴重受損，去年經花蓮縣政府與中華民國紅十字會簽署地震災後援建合作契約書，預計於現址新建專業消防廳舍，總金額1億1298萬餘元。

縣長徐榛蔚今天在副縣長顏新章、縣府代理秘書長饒忠及消防局長吳兆遠陪同下，前往消防局水璉分隊廳舍新建工程用地現勘，並與建築師、工程師及中華民國紅十字會等，就廳舍規劃細部設計進行現場討論，期望新廳舍完工後，不但能提供消防弟兄優質值勤環境、強化地方防災能量，也能打造成在地特色地景。

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縣長徐榛蔚表示，水璉分隊廳舍新建工程規劃設計中，預計將於今年下半年開工、明年底前完工。

花蓮縣消防局指出，水璉分隊整體建物現行規劃為三層樓建物，一樓規劃救災救護車輛用車庫、著裝室、除汙室、清洗裝備器材空間、救護耗材、裝備器材儲藏室、空氣灌充及空氣呼吸器儲放室、分隊值班室、辦公室、廚房、餐廳及儲藏室；二樓為備勤室、曬衣空間、健身房、會議室、儲藏室及茶水間；三樓則為儲藏室。

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