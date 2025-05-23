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    首頁　>　社會

    苗栗工地起火波及鄰近民宅及補習班 女屋主及學生急逃生

    火勢波及隔壁民宅三樓，陷入一片火海。（記者張勳騰攝）

    火勢波及隔壁民宅三樓，陷入一片火海。（記者張勳騰攝）

    2025/05/23 14:28

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市文峰街一棟正興建中的工地，今天中午突然傳出火警，火勢一發不可收拾，延燒迅速，波及隔鄰的補習班及民宅3樓鐵皮屋，陷入火海，現場濃煙四竄，所幸女屋主聽到爆炸聲，趕緊逃生，補習班也緊急疏散學生，苗栗縣政府消防局調派消防人車前往灌救，火勢於1小時控制，起火原因及損失待查。

    苗栗市文峰街這處工地將興建5樓17戶，去年底開工，今天中午1點許工地3樓傳出火警，因燃燒模板及風勢助長，火勢延燒迅速，現場濃煙漫佈。

    起火工地右側為補習班、左邊是民宅，燃燒點在工地後方，因火勢相當凶猛，先波及補習班，再波及民宅三樓鐵皮屋加蓋建築，造成民宅3樓全部燒毀，灌救過程民宅玻璃爆裂掉落，碎片差一點砸中消防隊員，火勢約1個小時內控制。

    隔鄰的民宅屋主是一位阿婆，她說，當時她在睡午覺、聽到爆炸聲還有工人一直喊叫，才趕緊逃出來，補習班也緊急疏散學生，幸無人員傷亡。起火原因及損失將由消防局鑑識人員進一步鑑定。

    苗栗市一處建築工地三樓起火，火勢一發不可收拾。（記者張勳騰攝）

    苗栗市一處建築工地三樓起火，火勢一發不可收拾。（記者張勳騰攝）

    火勢波及隔壁民宅三樓，陷入一片火海，消防人員全力灌救。（記者張勳騰攝）

    火勢波及隔壁民宅三樓，陷入一片火海，消防人員全力灌救。（記者張勳騰攝）

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