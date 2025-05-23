「百斬計畫」第1百名英雄出線 台中小黃運將助逮女車手

蔡姓女車手要向陳翁（左）收取贓款45萬元，警方趕到超商了解案情。（讀者提供）

2025/05/23 14:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕1名計程車運將在彰化市載到女乘客，發現女子通話提及匯款，可能要騙阿伯，司機將乘客載到烏日區超商下車，驚覺是車手要向陳姓老翁收取贓款45萬元，立即報警，警方趕至逮捕蔡姓車手，依洗錢防制法等罪嫌送辦。

烏日警分局表示，報案司機是警政署「百斬計畫」報案人，獲頒獎金5萬元，司機低調不願透露個資，而「百斬計畫」由警政署於今年4月1日推出，這名低調運將剛好是計畫第1百名報案英雄，至於蔡姓女車手（50歲）落網後可能涉及加重詐欺罪，將持續追查幕後詐欺集團。

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警方今天表示，低調運將於16日在彰化載到女車手，開到烏日犁份一帶超商車程超過半小時，路程中，運將發現車手持續與被害阿伯提到「高報酬股票」、「匯款加入」，懷疑是詐騙取款，在蔡姓女車手下車後報警，犁份派出所在下午1時許趕到，發現蔡女正與陳姓被害人準備交付投資款項。

蔡女見警方出現，還沒收到贓款就落跑，逃跑途中用手撕毀收據，警方沿途蒐證趕到巷口上銬逮補，依洗錢防制法等罪嫌究辦，而烏日警分局長劉雲鵬感謝運將敏銳觀察，守住被害人退休老本45萬元。

劉雲鵬強調，詐騙集團取款的主要管道為車手，運將是「百斬計畫獎五萬」計畫第1百名報案英雄，專案雖額滿，警力有限、民力無窮，鼓勵民眾主動提供線索，讓警方有更多機會查緝不法，斬斷詐欺金流。

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