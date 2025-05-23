來不及？台鐵彰化花壇番花路平交道遮斷器 遭貨車撞斷

彰化花壇番花路平交道遭貨車撞壞遮斷器，貨車司機供稱明明看到遮斷桿已升起，才會準備穿越，結果桿子又放下來，才會來不及煞車。（民眾提供）

2025/05/23 13:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉番花路的台鐵平交道，今天（23日）傳出遭貨車撞壞1支遮斷器，所幸沒有人受傷。顏姓司機表示，因為見到遮斷器升高，才會準備要穿越平交道，沒想到遮斷器隨後又降下來，煞車已來不及了。

彰化警分局表示，這起事件發生在今天上午11時許，花壇警方接獲報案前往處理，到場發現顏姓男子（46歲）所開的貨車已撞斷1支遮斷器，並立即通報鐵路警察局彰化鐵路分駐所派員查修。

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警方指出，顏男供稱他當時開車要穿越平交道，明明看到遮斷器都已升高了，正要放心經過時，卻看到遮斷器又放下來了，想要煞住車已來不及，才會撞斷遮斷器。

警方調閱路口監視器釐清，這是平交道剛好連續有兩列火車經過，貨車於第二次柵欄放下時來不及通過致扯斷柵欄。

警方呼籲，民眾經過平交道，還是要遵守停看聽，放慢速度，確定遮斷器完全升高，沒有台鐵列車經過，確保平安再通行。

台鐵彰化花壇番花路平交道遮斷器，遭貨車撞斷1支。（民眾提供）

台鐵彰化花壇番花路平交道遮斷器，遭貨車撞斷1支。（民眾提供）

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