嘉義寺廟百年鯊魚劍失竊 警逮獲共犯疑嫌女友

遭竊的百年鯊魚劍。（鐘姓管理人提供）

2025/05/23 14:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市魚寮保安宮裡超過百年的鎮宮之寶「鯊魚劍」5月10日遭一名男子竊走，嘉義縣警局水上分局今天表示，經成立專案小組，持搜索票前往搜索，查獲疑似共犯的竊嫌女友，查扣毒品等物品，遭竊的鯊魚劍已遭變賣，正追查贓物流向及竊嫌，全案依毒品及竊盜罪嫌移請嘉義地檢署偵辦。

太保市魚寮保安宮主祀三山國王，信仰起於明末清初，有悠久歷史；鐘姓管理人說，5月10日下午2點多，1名男子進入廟裡，當時還有其他香客，並未動手偷竊，後來其他香客離開後，男子第2度進入廟裡，翻越金屬柵欄到內部，偷走2支鯊魚劍，再拿廟裡的牛皮紙包好，離開廟後搭乘計程車離去。

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五寶法器鯊魚劍的劍身由海洋動物「鋸鰩」的吻部製成，因鋸鰩已被列為保育類，目前鯊魚劍已不得再製作，市價1支超過10萬元。

鐘姓管理人表示，當地的早期聚落「加走庄」在清代時滅庄，鯊魚劍有鎮煞之用，遭竊後神明降旨「子難養護 」、「速速歸回」，竊賊恐無法駕馭、持有百年鯊魚劍，呼籲竊案相關人士儘速歸還。

疑似共犯的竊嫌女友。（警方提供）

男子竊走鯊魚劍後搭乘計程車離開。（資料照）

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