狠父毆打罰跪不給飯吃 年幼兒被凌虐8年罹患重度憂鬱症

狠心父親涉嫌凌虐次子長達8年，從國小到高中時間，頻繁毆打，掐頸、罰跪，甚至不給飯吃，導致17歲兒子罹患重度憂鬱症，台中地檢署依妨害兒少身心健全或發育罪起訴。（記者張瑞楨攝）

2025/05/23 14:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中一名狠心父親，與女友生下4名小孩，但未辦理領養，他竟從次子9歲起（2015年起），凌虐長達8年，包括頻繁毆打，掐頸、罰跪，不給予飲食，次子只能吃學校營養午餐，直到次子於17歲就讀高中時，2022年全身是傷被學校送醫，此惡行才曝光，醫院還診斷出次子在長期受虐下，已經罹患創傷後壓力症候群與重度憂鬱症，依刑法的對未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害身心健全或發育罪起訴。

起訴書指出，這位狠心父親與女友生下4名子女，但沒有結婚，也沒有辦理認領手續，一家人同住台中市，其中，生父對案發時僅約9歲的次子相當不滿意，頻繁對次子揮打、凌虐而成傷，且未送醫，凌虐之手法，包括從2015年3月起，以每週4次的頻率對次子持衣架、鐵製木柄或鐵鎚、皮帶毆打、掐頸、罰跪等暴力對待，甚或不給飲食，次子只吃學校營養午餐，甚至於次男受傷時，未即時就診，未給予必要醫療照護，造成次子顏面撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛、雙膝內側瘀青等傷害。

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檢方調查，2017年1月間，因次子身上斷斷續續反覆出現瘀傷、挫傷、紅腫，學校通報疑似虐童，送至中國醫藥大學附設醫院急診，發現頭部挫傷、胸部挫傷等傷害，經社會局緊急安置後返家，但生父又持續有施暴行為，2022年12月16日又身上多處受傷，又經學校通報，於當天送中國醫藥大學附設醫院急診，診斷出其左眼瞼及眼周圍撕裂傷等傷害，當時已經是17歲（高中生）的次子，說出長期受虐的過程。

台中市政府社會局緊急安置次子，陪同至中國醫藥大學附設醫院就醫，始知次子因長年經生父凌虐，確診罹患複雜性創傷後壓力症候群（Posttraumatic Stress Disorder，PTSD）、重鬱症。

台中地檢署認為，這位狠心父親，觸犯刑法的對未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害身心健全或發育罪，可判處6月至5年以下徒刑，併科300萬元罰金，將這位父親提起公訴。

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