為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    狠父毆打罰跪不給飯吃 年幼兒被凌虐8年罹患重度憂鬱症

    狠心父親涉嫌凌虐次子長達8年，從國小到高中時間，頻繁毆打，掐頸、罰跪，甚至不給飯吃，導致17歲兒子罹患重度憂鬱症，台中地檢署依妨害兒少身心健全或發育罪起訴。（記者張瑞楨攝）

    狠心父親涉嫌凌虐次子長達8年，從國小到高中時間，頻繁毆打，掐頸、罰跪，甚至不給飯吃，導致17歲兒子罹患重度憂鬱症，台中地檢署依妨害兒少身心健全或發育罪起訴。（記者張瑞楨攝）

    2025/05/23 14:14

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中一名狠心父親，與女友生下4名小孩，但未辦理領養，他竟從次子9歲起（2015年起），凌虐長達8年，包括頻繁毆打，掐頸、罰跪，不給予飲食，次子只能吃學校營養午餐，直到次子於17歲就讀高中時，2022年全身是傷被學校送醫，此惡行才曝光，醫院還診斷出次子在長期受虐下，已經罹患創傷後壓力症候群與重度憂鬱症，依刑法的對未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害身心健全或發育罪起訴。

    起訴書指出，這位狠心父親與女友生下4名子女，但沒有結婚，也沒有辦理認領手續，一家人同住台中市，其中，生父對案發時僅約9歲的次子相當不滿意，頻繁對次子揮打、凌虐而成傷，且未送醫，凌虐之手法，包括從2015年3月起，以每週4次的頻率對次子持衣架、鐵製木柄或鐵鎚、皮帶毆打、掐頸、罰跪等暴力對待，甚或不給飲食，次子只吃學校營養午餐，甚至於次男受傷時，未即時就診，未給予必要醫療照護，造成次子顏面撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛、雙膝內側瘀青等傷害。

    檢方調查，2017年1月間，因次子身上斷斷續續反覆出現瘀傷、挫傷、紅腫，學校通報疑似虐童，送至中國醫藥大學附設醫院急診，發現頭部挫傷、胸部挫傷等傷害，經社會局緊急安置後返家，但生父又持續有施暴行為，2022年12月16日又身上多處受傷，又經學校通報，於當天送中國醫藥大學附設醫院急診，診斷出其左眼瞼及眼周圍撕裂傷等傷害，當時已經是17歲（高中生）的次子，說出長期受虐的過程。

    台中市政府社會局緊急安置次子，陪同至中國醫藥大學附設醫院就醫，始知次子因長年經生父凌虐，確診罹患複雜性創傷後壓力症候群（Posttraumatic Stress Disorder，PTSD）、重鬱症。

    台中地檢署認為，這位狠心父親，觸犯刑法的對未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害身心健全或發育罪，可判處6月至5年以下徒刑，併科300萬元罰金，將這位父親提起公訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播