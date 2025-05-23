為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中知名建商13樓鷹架倒塌2死2傷 勞檢處發現致命疏忽

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人墜落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人墜落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/23 13:54

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南區知名建商新建大樓今天上午發生鷹架倒塌，造成2死2傷，其中2名工人從13樓鷹架處摔落地面送醫不治，台中市勞動檢處現場調查，初步發現，連結固定鷹架（施工架）與結構體（牆面）的繫牆桿不足或被拆除，雇主未做好安全措施，依違反職業安全衛生法開罰最重30萬元、勒令停工，並移送法辦。

    這處位於南區福田路、福田二街口的住宅新建工程，進行拆除鷹架工程，高樓層鷹架突然倒塌，造成陳姓（44歲）、車姓（49歲）拆除工人從13樓鷹架墜落地面OCHA（失去呼吸心跳），送醫不治，另2名工人陳男（66歲）、邱男（44歲）遭到倒塌鷹架波及受傷，分別手部輕微擦傷及大腿骨折，4人全為台灣籍。

    勞檢處指出，派員現場初步調查發現，繫牆桿不足或被拆除，繫牆桿是鷹架連結固定牆面重要支撐，依規定拆除鷹架工程，鷹架拆到哪裡，再逐層拆除繫牆桿，但現場發現施工程序有違失，可能一次拆除太多或有拆到不足等問題，將進一步釐清。

    這處建案之前也曾發生過工案事件，遭勞檢處停工、開罰。

    勞動檢處表示，雇主應防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞的作業場所引起危害，有必要安全衛生設備及措施，將依勞檢法開罰最重30萬元，並勒令停工，移送法辦，待改善完成後才准予復工。

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌，造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面身亡。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌，造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面身亡。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除，勒令停工，並開罰最重30萬元。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除，勒令停工，並開罰最重30萬元。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌，造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面身亡。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌，造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面身亡。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌，造成2名工人墜落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除。（記者蔡淑媛攝）

    台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌，造成2名工人墜落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播