台中知名建商13樓鷹架倒塌2死2傷 勞檢處發現致命疏忽

台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人墜落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/23 13:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南區知名建商新建大樓今天上午發生鷹架倒塌，造成2死2傷，其中2名工人從13樓鷹架處摔落地面送醫不治，台中市勞動檢處現場調查，初步發現，連結固定鷹架（施工架）與結構體（牆面）的繫牆桿不足或被拆除，雇主未做好安全措施，依違反職業安全衛生法開罰最重30萬元、勒令停工，並移送法辦。

這處位於南區福田路、福田二街口的住宅新建工程，進行拆除鷹架工程，高樓層鷹架突然倒塌，造成陳姓（44歲）、車姓（49歲）拆除工人從13樓鷹架墜落地面OCHA（失去呼吸心跳），送醫不治，另2名工人陳男（66歲）、邱男（44歲）遭到倒塌鷹架波及受傷，分別手部輕微擦傷及大腿骨折，4人全為台灣籍。

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勞檢處指出，派員現場初步調查發現，繫牆桿不足或被拆除，繫牆桿是鷹架連結固定牆面重要支撐，依規定拆除鷹架工程，鷹架拆到哪裡，再逐層拆除繫牆桿，但現場發現施工程序有違失，可能一次拆除太多或有拆到不足等問題，將進一步釐清。

這處建案之前也曾發生過工案事件，遭勞檢處停工、開罰。

勞動檢處表示，雇主應防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞的作業場所引起危害，有必要安全衛生設備及措施，將依勞檢法開罰最重30萬元，並勒令停工，移送法辦，待改善完成後才准予復工。

台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌，造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面身亡。（記者蔡淑媛攝）

台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除，勒令停工，並開罰最重30萬元。（記者蔡淑媛攝）

台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌，造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面身亡。（記者蔡淑媛攝）

台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌造成2名工人從13樓鷹架處摔落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除。（記者蔡淑媛攝）

台中市南區知名建商新建大樓高樓鷹架倒塌，造成2名工人墜落地面，勞檢處初步調查現場繫牆桿不足或拆除。（記者蔡淑媛攝）

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