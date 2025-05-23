女子在竹北火車站遭醉漢騷擾 林思銘要求加強夜間巡邏與監視設施

女網友於社群平台分享自己在竹北火車站遭一名疑似酒醉男子持續辱罵、尾隨，甚至疑似有露體行為。竹北火車站示意圖。（記者廖雪茹攝）

2025/05/23 13:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕近日有女網友於社群平台「竹北多多」分享親身經歷，指出自己在竹北火車站遭一名疑似酒醉男子持續辱罵、尾隨，甚至疑似有露體行為，貼文一出迅速引發關注，短短一天內便吸引逾600則愛心與大量留言轉傳；民眾對車站周邊夜間治安表達高度擔憂，盼相關單位盡速改善。

對此，立法委員林思銘今（23）日表示高度關切，已第一時間通報警政與交通主管機關，並建議針對竹北火車站區域強化夜間巡邏、增設照明與監視設備，避免類似事件再次發生。

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林思銘指出，雖本案並未釀成實質傷害，卻已嚴重影響民眾的心理安全，突顯公共空間在夜間使用上仍存有不少風險，尤其對女性而言尤為敏感。「一個人搭車回家，不該是膽戰心驚的旅程。公共安全不能靠運氣，政府的責任就是讓人民不再害怕。」

林思銘建議，新竹縣政府警察局及鐵路警察局應儘速強化竹北火車站及周邊夜間巡邏的密度、盤點站區監視器死角並儘速補齊、評估設置「女性安心候車區」與緊急通報柱、建立與台鐵、新竹縣府即時通報與聯防機制。

此外，林思銘也指出，未來將從立法面著手，推動修法對跟蹤騷擾與露體行為予以重罰。並應結合警方，婦女團體、社區巡守等民防單位的力量，舉辦夜間治安宣導與自我防護課程，提升民眾的應變與防衛能力！後續他將持續關注此案，督促相關單位提出具體改善作法，讓民眾不論白天黑夜，都能安心行走、平安返家。

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