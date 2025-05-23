三峽車禍事故路口設紀念碑？區公所：要從長計議

民眾前來悼念放置的鮮花及玩具等紀念品，將於頭七一併火化及撤除。（記者翁聿煌攝）

2025/05/23 14:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區國成街、國光街口19日發生重大交通事故，造成3死12人輕重傷悲劇，民眾在事發後紛紛自發前往悼念，並且在路口西側的草坪上留下悼念的鮮花、食品和飲料及玩具，祝福死者安息、傷者早日康復，有民眾建議是否在當地設置紀念碑或藝術品紀念，三峽區長施玉祥指出，此議有正反兩面看法，因此需要從長計議。

三峽國光街與國成街口就在北大國小旁，事發現場遺留的汽機車噴飛的零件、死傷者的血跡事後都已經清理完畢，但在社區民眾、學校師生的心中仍留下傷痛的記憶，堆放在草坪上的鮮花、食物和玩具佔用近百坪的空間，區公所表示會在死者頭七、也就是週日撤除，以免影響環境。

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有民眾認為，希望無辜民眾與學生的犧牲，能夠讓所有的汽機車駕駛人有所警惕，行經學校附近一定要減慢行車速度，尤其是上下學時間，要注意人行道或是馬路上可能跑出來的小朋友。

因此有人建議，是否在路口草坪上設置紀念碑，一方面紀念無辜犧牲，另一方面提醒大家尊重生命、謹記教訓；施玉祥說，區公所有接納各方意見考量，但也有人認為在當地設置紀念碑會帶給來往學生心理陰影，因此區公所會從長計議。

發生事故的路口是否設置紀念碑或紀念牌引發不同看法。（記者翁聿煌攝）

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