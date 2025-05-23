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    首頁　>　社會

    高雄仁武資源回收場火警 濃煙蔽空吞噬大樓、高鐵軌道

    火警現場就在高鐵高架軌道旁。（記者李惠洲攝）

    火警現場就在高鐵高架軌道旁。（記者李惠洲攝）

    2025/05/23 12:15

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區安樂一街一處資源回收場今（23）日發生火警，濃密黑煙直竄天際，火警鄰近興建中社會住宅，濃煙也吞噬鄰旁社區大樓及高鐵軌道，高市消防局出動大批人車搶救。

    119於上午10時26分接獲仁武區安樂一街火警報案，消防局出動41車90人前往搶救，目前無人員受傷受困。

    資源回收場內堆置許多易燃物，火勢一發不可收拾，連屏東里港地區都可以看到竄升濃煙。一名搭高鐵北上乘客說，行經仁武段時，天氣炎熱又晴朗，濃煙特別醒目，但不影響車廂。

    有些路過民眾駐足觀看，網友在網路社群示警，燃燒物可能有塑膠等物品，黑煙對人體造成危害，呼籲民眾不要前往，影響消防人員救災。

    高市消防局第四大隊大隊長薛裕霖表示，抵達現場時濃煙密布，立即布置水線搶救，並阻止火勢蔓延，由於現場堆置許多塑膠物品，造成大量濃煙，後續出動泡沫車滅火，已於上午11時30分控制。

    該資源回收場面積約有600平方公尺，燃燒面積有300平方公尺，消防局表示，火警原因有待火調調查。（13:32更新）

    仁武區資源回收場火警，冒出大量濃煙。（記者李惠洲攝）

    仁武區資源回收場火警，冒出大量濃煙。（記者李惠洲攝）

    火警地點緊鄰興建中社會住宅。（民眾提供）

    火警地點緊鄰興建中社會住宅。（民眾提供）

    消防局出動大批人車搶救中。（民眾提供）

    消防局出動大批人車搶救中。（民眾提供）

    火警濃煙蔽空，景象懾人。（記者李惠洲攝）

    火警濃煙蔽空，景象懾人。（記者李惠洲攝）

    濃煙飄過社區大樓。（記者李惠洲攝）

    濃煙飄過社區大樓。（記者李惠洲攝）

    火警地點緊鄰興建中社會住宅。（記者李惠洲攝）

    火警地點緊鄰興建中社會住宅。（記者李惠洲攝）

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