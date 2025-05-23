6登山客受困橫嶺山步道 警消摸黑救援

警消成功將6名登山客救援下山。（警方提供）

2025/05/23 11:39

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市北屯區6名年約60至70歲的登山客前天挑戰大雪山社區的橫嶺山步道，2男4女一行人中途迷路受困，天黑後趕緊報警求援。所幸在和平警分局、消防局與林業及自然保育署人員的通力合作下，6名登山客平安獲救。

和平警分局今日指出，大棟派出所所長謝濬紘與警員沈耿立於21日18時許接獲民眾報案，有6名登山客21日上午10時許由橫嶺山登山口起登，行經橫嶺山後轉往笛吹山，疑因誤判沿途飄帶所指路線而迷途，進退兩難且體力不支，情況危急。員警獲報後立即與消防局及林保署夜巡人員聯繫協調，消防隊4人、林保署3人組成搜救隊伍展開緊急救援。警方利用報案人回報的手機定位掌握受困地點位於笛吹山與林保署苗圃處附近，隨即協調搜救小組前往救援，同時持續以電話聯繫受困民眾，安撫情緒並叮囑原地待援不可再移動。

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據受困民眾表示，雖有登山經驗，但其中一人因足部舊傷復發無法行走，加上山區地形與路線錯綜複雜，不慎迷路受困。所幸搜救人員於當晚21時10分將6人全數安全帶出，成功脫困。

和平警分局長施永昭呼籲，登山活動風行，但是山區環境複雜多變，遠非一般休閒步道可比。登山前應充分準備、評估體能狀況並攜帶必要裝備，最好結伴同行。若遇氣候不佳或突發狀況，應即刻原地待援或中止行程下山，避免發生危險。

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